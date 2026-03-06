Pamplona se suma a la celebración del 8-M poniendo en valor la aportación del feminismo a lo largo de la historia

Concentración del Ayuntamiento de Pamplona con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. - CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado este viernes, en la Plaza Consistorial, una concentración con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, el próximo domingo. La corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha participado en la confección de un mural con mensajes alusivos a los derechos conseguidos gracias al feminismo, y ha invitado a la ciudadanía a participar también con sus mensajes.

La celebración de este año lleva por lema 'Gracias al feminismo... hoy podemos ser, estar, decir y decidir', recogido en la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de Pamplona junto a otras entidades locales y territoriales. "Muchos de los derechos y libertades que son realidad hoy en día existen gracias a las luchas del movimiento feminista y a la organización colectiva de las mujeres en el devenir de la historia", destacan en una nota desde el Consistorio.

La declaración la han leído, en euskera y en castellano, Amaya López de Armentia Goikoetxea y Elena Elía Tirapu, educadora sexual y enfermera, respectivamente, del Centro de Atención a la Mujer Andraize. Junto a ellas ha participado la concejala delegada del área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe Gutiérrez, quien ha subrayado los compromisos institucionales suscritos por el Consistorio.

Entre esos compromisos se encuentra el impulso de acciones de sensibilización y comunicación que pongan en valor" los logros históricos del feminismo y su impacto en la vida cotidiana", así como la "incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas locales, para seguir avanzando en la igualdad". El Ayuntamiento se compromete a "reforzar la educación en igualdad y en derechos humanos para prevenir desigualdades y violencia, y apoya el trabajo del movimiento feminista por la cohesión social, la justicia y la democracia".