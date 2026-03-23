El Parlamento Europeo organiza el viernes en Pamplona el seminario 'Europa invierte en mi región'

Archivo - Sesión de votación en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. - PARLAMENTO EUROPEO/FRED MARVAUX - Archivo

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Parlamento Europeo en España organiza el próximo viernes, 27 de marzo, en Pamplona el seminario 'Europa invierte en mi región. Desde 1986', que tiene como objetivo repasar los avances experimentados en la Comunidad foral desde la entrada de España en la Unión Europea, así como informar sobre distintas oportunidades de financiación europea.

La jornada se desarrollará en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra (calle General Chinchilla, 4, Pamplona), de 9.45 a 12.30 horas. Se trata de un encuentro abierto al público. Las personas interesadas deben inscribirse en la Cámara de Navarra (https://camara.fitfox.app/comprar/actividad/1133).

El acto contará con la participación de los eurodiputados Antonio López-Isturiz (PPE) y Elena Sancho (PSOE), junto a Ana Ollo, vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, y Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra.

El encuentro se enmarca dentro del ciclo de seminarios 'Europa invierte en mi región', organizados en colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España y las Cámaras de Comercio de España y de Navarra. Este será el noveno seminario de este tipo tras ediciones celebradas en Vigo, Sevilla, Logroño, Toledo, Valladolid, Zaragoza, Bilbao y Oviedo.

Los eurodiputados hablarán sobre los avances logrados por Navarra en estas cuatro décadas de pertenencia a la Unión, el papel que ha desempeñado la UE en este proceso y la contribución de la Comunidad foral a la agenda europea.

El seminario se articulará después como un taller práctico sobre las oportunidades de financiación europea, abordando el futuro de los fondos Next Generation y otros instrumentos de la política de cohesión en el contexto de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual.

En él participarán Beatriz Alvargonzález, consejera Económica de la Comisión Europea en España; Esther Montes, directora general de Negocio Nacional, Instituto de Crédito Oficial; Silvia Ojer, directora de Proyectos Europeos del Gobierno de Navarra; Maria Romano, responsable de la Oficina del Banco Europeo de Inversiones en España, y Clara Menéndez, vocal asesora Secretaría General de Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda y Función Pública.