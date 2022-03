El Parlamento foral rechaza la enmienda a la totalidad de Navarra Suma a la ley de Haciendas Locales

Ciriza estima que el Fondo de Transferencias Corrientes podría situarse en 2027 en 322 millones, 80 millones más que el año pasado

PAMPLONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la enmienda de totalidad presentada por Navarra Suma al proyecto de modificación de la ley foral de Haciendas Locales de Navarra, que forma parte del nuevo modelo de financiación municipal. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, que han pacto este nuevo modelo, han rechazado la enmienda presentada por la coalición de UPN, Cs y PP.

El parlamentario de Navarra Suma Pachi Perez ha afirmado que esta ley "es un paso atrás en las formas y en el fondo". "En cuanto a las formas, ha primado la urgencia en la elaboración de los textos y en su tramitación se aplican cantidades importantes de dinero sin motivación técnica y decisiones trascendentales de la norma sin motivación jurídica. La tramitación del proyecto ha sido un despropósito. Lo han hecho deprisa, corriendo y mal, mal para los ayuntamientos y perfecto para los objetivos de Bildu", ha afirmado, para asegurar que el Gobierno foral no ha negociado con Navarra Suma.

En cuanto al fondo, ha criticado que "desaparece de forma fulminante la Carta de Capitalidad de Pamplona, de la noche a la mañana", pese a que "gracias a ella Pamplona ha podido crear muchas dotaciones que si no, no existirían, como escuelas infantiles, Civivox o polideportivos". Además, ha sido crítico con la dotación económica para los ayuntamientos. "Presumen de que es un modelo suficiente y para nosotros no lo es", ha asegurado.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha defendido el proyecto de ley y ha afirmado que "era necesario dotar a las entidades locales de una financiación estable mediante su participación anual en los tributos de Navarra, tanto en su vertiente de Transferencias Corrientes, como de Transferencias de Capital, y la implantación de un nuevo modelo de financiación local, acorde con los principios de suficiencia financiera, sostenibilidad presupuestaria, solidaridad, autonomía local y equilibrio territorial".

El consejero ha afirmado que se da "una estabilidad sin precedentes, dado que, por primera vez, una ley de mayoría absoluta fija la cuantía del Fondo de Transferencias Corrientes en 257,8 millones para este año, y establece un horizonte de crecimiento del IPC más dos puntos". "La financiación de las entidades locales ya no estará sujeta ni a decisiones políticas ni a los ciclos económicos.

Y en la práctica, un dato muy elocuente: en 2027, con una evolución razonable del IPC, el Fondo de Transferencias Corrientes podría situarse en 322 millones, es decir, 80 millones más con respecto al año pasado. Sin duda, crecimiento y estabilidad sin precedentes", ha insistido.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha afirmado que el departamento "ha tomado una decisión valiente sobre el avance en el desarrollo de un nuevo sistema de financiación" y ha reprochado a Navarra Suma que "decidió levantarse de la mesa" en la negociación del modelo. "Con el rechazo de la enmienda a la totalidad, estaremos un poco más cerca de un modelo de financiación que permita ofrecer servicios públicos de calidad. Esto no va de contentar a ningún alcalde por su color político, sino de garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía vivan donde vivan y gobierne quien gobierne", ha asegurado.

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que el nuevo modelo "no solo es fruto de la negociación de los últimos meses, sino que viene desde 2016, cuando Geroa Bai está en el Gobierno y se empieza a negociar el nuevo escenario del mapa local en Navarra". "En esta legislatura ha habido que seguir negociando las distintas patas de la reforma. Estamos satisfechos, hacemos una lectura positiva del resultado de la negociación, un modelo acorde con los principios de suficiencia financiera, sostenibilidad presupuestaria, solidaridad, autonomía local y equilibrio territorial", ha defendido.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha criticado "el mantra de que todo son cesiones a Bildu" y ha afirmado que este proyecto "no es única y exclusivamente el proyecto de EH Bildu, EH Bildu ha tenido una participación importante en su acuerdo final, pero es un proyecto de cinco fuerzas políticas del Parlamento, hay que ponerlo en valor y hay que poner en valor la soledad en la que se encuentra Navarra Suma". Además, ha destacado que "muchos ayuntamientos gobernados por Navarra Suma se van a ver beneficiados por esta modificación".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha asegurado que el nuevo modelo de financiación municipal "viene a corregir la desigualdad territorial que origina el actual sistema, porque se debe garantizar que toda nuestra población tenga un acceso equivalente a servicios e infraestructuras en línea con la estrategia navarra y la estrategia europea". "Es una financiación justa porque vincula una parte de la financiación a los servicios que prestan las entidades locales, es solidaria porque va a tener mayor impacto en los municipios pequeños, y es suficiente porque en la práctica supone que en 2022 nuestros municipios y concejos dispondrán de más capacidad financiera", ha destacado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha rechazado la enmienda de Navarra Suma, señalando que la nueva legislación determina "un nuevo modelo más justo y más redistributivo de los fondos públicos y de la financiación de la Administración local". "Supone no solo una mayor financiación de las haciendas locales, que para nosotros es fundamental, sino que supone una financiación más estable. Estamos satisfechos porque una mayoría de las propuestas de Izquierda-Ezkerra han sido compartidas en este proceso de negociación por la mayoría de los ayuntamientos y los grupos parlamentarios", ha afirmado.