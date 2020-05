El Parlamento foral rechaza modificar la ley de Presupuestos como proponía Navarra Suma

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado, con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, una moción de Navarra Suma por la que se instaba al Gobierno foral a que remitiera a la Cámara el "instrumento normativo" que considerara "más oportuno" para modificar la ley de Presupuestos Generales de Navarra, "incorporando en esa modificación el nuevo escenario macroeconómico para este ejercicio ante los efectos de la pandemia del Covid-19 y tomando como referencia las previsiones más probables de caída de la actividad económica".

Según añadía el texto de la moción, es precisa "la correspondiente revisión completa de las partidas de ingresos y gastos necesarias para hacer frente tanto a las necesidades creadas por el impacto de la enfermedad por Covid-19 como al simultáneo deterioro de la recaudación, este último cifrado por el Gobierno de Navarra en 818 millones de euros".

En la presentación de la moción, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que "la coyuntura económica de febrero nada tiene que ver con la situación en la que nos encontramos y con el panorama que se nos presenta" y ha añadido que los Presupuestos que se aprobaron en la Comunidad foral "ya no sirven", son "papel mojado". "Navarra necesita unos Presupuestos actualizados, Navarra necesita un Gobierno transparente y que no mienta, que sea rápido en la respuesta; necesitamos liderazgo y capacidad de decisión", ha dicho.

Esparza ha pedido a María Chivite que "ejerza de presidenta" y que "deje de ser la delegada del Gobierno de España en Navarra". "Estamos ante una coyuntura complicada desde el punto de vista económico", ha dicho, para indicar que "no puede haber improvisación y bandazos". "No vamos a permitir que hagan recortes de forma encubierta", ha señalado, para indicar que "los ciudadanos no necesitan marketing, necesitan realidades y soluciones".

El socialista Ramón Alzórriz, que ha acusado al portavoz de Navarra Suma de "mentir sistemáticamente", ha señalado que los Presupuestos fueron aprobados en el Parlamento, unos "Presupuestos que dan certezas y agilidad en la toma de decisiones". "Que haya que reorientar partidas hacia lo necesario y urgente en detrimento de partidas imposibles de ejecutar por la pandemia es una cosa y que haya que negociar nuevos Presupuestos intentando debilitar al Gobierno es otra muy diferente", ha expuesto.

Ha preguntado a Esparza "por qué exigen aquí lo que no practican en los ayuntamientos en los que gobiernan". "Ahora toca arrimar el hombro y fortalecer los derechos básicos como la sanidad, la educación, los derechos sociales; no es momento de aprovechar la crisis del coronavirus para sacar rédito político, no es momento de frenar o entorpecer", ha dicho.

Desde Geroa Bai, la portavoz, Uxue Barkos, ha señalado que "claro que hay que revisar los Presupuestos, pero no solo, hay que emitir deuda, repensar la fiscalidad, hay que llegar a un pacto de Estado con una nueva fiscalidad, hay que pensar cómo buscar nuevos nichos de ingresos". "El primer estadio de esto que hay que repensar no es la reforma de los Presupuestos", ha dicho.

Barkos ha manifestado a Navarra Suma que "lecciones las justas" y le ha pedido que repase "la historia de Navarra entre 2012 y 2014, plagada de absolutas irresponsabilidades". "Es tiempo de ponerse a remar todos a favor y no de traer estrategias de confrontación como es empezar la casa por el tejado llamando a una reforma presupuestaria sin tener los datos ciertos sobre la mesa", ha comentado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que "tenemos que llegar en las próximas semanas al convencimiento del camino por el que transitar para evitar que lo que se produjo en 2008, 2011 o 2012 se repita". Y ha indicado que "es muy importante la participación en los fondos estatales y europeos".

Según ha expuesto, "remar todos juntos sí, pero sabiendo el rumbo". "No podemos perder una brújula y si el horizonte van a ser los recortes, no nos van a tener en esa trainera", ha advertido Araiz, para señalar que "hay que aclarar las incertidumbres y cuando se aclaren, habrá que tomar las decisiones que mejor sirvan a la ciudadanía y para mantener los derechos básicos".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha indicado que "todavía no tenemos los datos pero sí tenemos una herramienta presupuestaria para habilitar el gasto necesario para afrontar la crisis en este momento". "Habrá que priorizar los derechos", ha manifestado, para indicar que "lo que tenemos que traer aquí son propuestas de reforma fiscal, nos tienen que preocupar los ingresos".

Buil ha señalado al portavoz de Navarra Suma que "lo que usted plantea es un ejercicio inútil porque la foto de ingresos y gastos no ha terminado de componerse".

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha indicado que votan "un no muy claro" a la moción de Navarra Suma y ha señalado que "los Presupuestos ya están sufriendo modificaciones y por unanimidad". "Estamos en un escenario muy incierto y queda saber qué ingresos llegarán de Europa, ¿llegarán?; y del Estado, y qué capacidad tendremos para aumentar la deuda", ha dicho.

Ha afirmado que "nosotros estamos donde siempre" y "hace falta un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social y laboral". "Es absolutamente necesario actuar sobre los ingresos", ha aseverado De Simón, para defender que "las empresas con grandes beneficios tienen que colaborar con esta situación".