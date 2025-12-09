El Parlamento incluye 209.141 euros en los Presupuestos para que Nasuvinsa estudie la adquisición de vivienda usada

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una enmienda de aumento de gastos por importe de 209.141 euros a los Presupuestos Generales de Navarra de 2026 para encargar a Nasuvinsa el análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público, al objeto de "realizar los trabajos de asistencia necesarios para el estudio de la posible adquisición por parte del Gobierno de Navarra de vivienda usada".
Presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha sido aprobada con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y el voto en contra del grupo Mixto (Vox). Se financiará con cargo a la partida Programa Adquisición de Vivienda, del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.
Esta ha sido una de las 15 enmiendas aprobadas en materia de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias de las 38 enmiendas discutidas, por importe total de 3.059.813 euros, todas a instancias de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. En la sesión de este martes también han prosperado otras 16 enmiendas al Departamento de Salud, y 30 al de Educación.
En concreto, en materia de Educación, la Comisión ha aprobado 30 (2 de ellas in voce) de las 71 enmiendas debatidas, por importe total de 2.152.500 euros, todas a instancias de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
Entre otras inversiones en distintos centros de diferentes municipios, se ha incorporado una enmienda de aumento de gastos por importe de 550.000 euros para la extensión a Falces del modelo D (euskera), a fin de "ampliar las instalaciones del centro educativo".
Presentada por Geroa Bai, ha sido aprobada con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y PPN y el voto en contra del grupo Mixto. Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Economía y Hacienda.
En Salud, la Comisión ha aprobado 16 (5 de ellas in voce) de las 46 enmiendas debatidas, por importe total de 577.077 euros, todas a instancias de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y fundamentalmente dirigidas a convenios con distintos colectivos.