El Parlamento insta a garantizar el aporte automatizado de información para identificar viviendas deshabitadas

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox), una moción en la que se insta al Gobierno foral a que, a través del Observatorio de la Vivienda de Navarra, "garantice antes de mayo de 2026 el aporte automatizado, actualizado y continuo de información del Registro de Viviendas Deshabitadas, con el fin de identificar viviendas deshabitadas, optimizando y modernizando las políticas públicas y facilitando la coordinación con los municipios".

En un segundo punto de la moción, presentada por EH Bildu, la Cámara propone a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) que, en colaboración con el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra y sus entes instrumentales, antes de mayo del 2026, elabore y difunda una circular informativa sobre el Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas y una ordenanza básica o tipo que permita a los ayuntamientos desarrollar una ordenanza propia, "asegurando una aplicación jurídicamente sólida y respetando la autonomía municipal en su desarrollo".

La moción inicial hacía referencia únicamente a los consumos de las viviendas, pero una enmienda de sustitución presentada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que ha sido aceptada por EH Bildu, ha ampliado el sentido de la resolución incorporando el término 'información', para así poder incluir "otros criterios que se están teniendo en cuenta para declarar viviendas como deshabitadas", como por ejemplo el domicilio fiscal.

En nombre de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha señalado que en Navarra "hay miles de viviendas vacías, mientras que mucha gente está sin vivienda", y ha apostado por poner en marcha el impuesto de viviendas vacías. Un impuesto que "no está en marcha" porque "fallan dos elementos". "El primero es que el registro de viviendas vacías no funciona correctamente, y el segundo es que las entidades locales no han aprobado ordenanzas para la aplicación de este impuesto", ha dicho, tras añadir que "queda una inmensidad" de viviendas vacías "por detectar".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha explicado que la enmienda propone eliminar la palabra 'consumos' por "el simple hecho de que hay otros criterios que se están teniendo en cuenta para declarar viviendas como deshabitadas, como el domicilio fiscal o el destino declarado por los propios ciudadanos en la declaración de la renta". También ha señalado que "los ayuntamientos son los que tienen mayor capacidad de actuación en este tema". "El Gobierno y el Parlamento pueden establecer el terreno de juego, el marco general, pero son las entidades locales las que tienen contacto directo con sus ciudadanos. Hay que recordarles que se deben implicar", ha apuntado.

Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que la moción "pretende simular que afrontamos un problema que en realidad no existe como tal", porque la cifra de viviendas deshabitadas en Navarra representa únicamente el 0,6%. También ha criticado la "inutilidad práctica" de la moción, que ofrece una "falsa persuasión de que con esto se contribuye a paliar el problema de acceso a la vivienda". "Ni hay un problema de vivienda vacía, ni la vivienda deshabitada está en la ubicación ni condiciones adecuadas, ni es posible contar con ella para generar expectativas sobre los miles y miles de familias que esperan el acceso a una vivienda asequible", ha apuntado.

Kevin Lucero, del PSN, ha considerado que el registro de viviendas deshabitadas "no puede ser un cajón para almacenar datos, tiene que ser una herramienta útil para la acción pública". "Precisamente porque la herramienta sirve, porque es útil y porque funciona, es importante que el registro se despliegue bien y de forma total, automatizarlo lo máximo posible, mantenerlo actualizado y utilizarlo con un objetivo claro", ha apuntado, tras afirmar que la moción "apuesta por seguir profundizando en el camino que Navarra ya ha emprendido".

Por parte de Geroa Bai, Itxaso Soto ha subrayado que "no toda la vivienda que se declara deshabitada es susceptible de ser habitada". "Contamos con viviendas deshabitadas que no cumplen los requisitos mínimos ni las condiciones para poder ser habitada por inquilinos", ha manifestado. En este sentido, y aunque comparte con EH Bildu "que no haya recursos parados", la "movilización de vivienda no va a solucionar el problema de vivienda que tenemos en Navarra". "Por eso es importante seguir apoyando y seguir aumentando las partidas para la rehabilitación", ha remarcado.

Maribel García Malo, del PPN, ha criticado que "las propuestas de EH Bildu sobre vivienda vacía no solucionan nada por sí solas". "Al contrario, vuelven a poner el foco en el propietario particular en vez de en el verdadero problema, que es la falta de vivienda disponible y una gestión pública incapaz de generar oferta". Tras destacar que "solo hay 1.300 viviendas inscritas en el registro de viviendas deshabitadas", ha remarcado que "el procedimiento hasta que una vivienda deshabitada pueda llegar realmente al mercado es largo y complejo".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha criticado que se "criminaliza" a los propietarios de varias viviendas. "Los gobiernos se hacen pasar por Robin Hood y te confiscan tu propiedad, supuestamente para entregarlas a los más desfavorecidos", ha señalado, tras añadir que "se introducen con total descaro en nuestras vidas y haciendas y dentro de poco en nuestra cama, ya lo verán". "Ahora nos van a pedir factura de electricidad, gas, agua, movimientos, y si te obstinas en no arrendar la vivienda, te la enajenan o te multan", ha apuntado, tras considerar que "esto es pan para hoy y hambre para mañana".