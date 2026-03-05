El Parlamento insta al Gobierno foral a extender el programa de coeducación Skolae al entorno digital

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN y Vox, una moción por la que se insta al Gobierno foral a "seguir trabajando por la extensión y profundización del programa de coeducación Skolae también en el ámbito digital".

En la moción, presentada por el PSN, la Cámara emplaza al Gobierno central a "avanzar en regulaciones de plataformas y algoritmos para que las corporaciones tecnológicas asuman la responsabilidad sobre los contenidos que amplifican y sobre el impacto que generan en nuestras vidas".

En un segundo punto, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que, "en colaboración con el resto de instituciones, se amplíen las acciones formativas dirigidas a docentes y familias para que tengan las herramientas necesarias para proteger a la infancia y adolescencia ante los contenidos sexualizados y violentos en el entorno digital".

La Cámara también emplaza al Ejecutivo foral a que "en todos los debates que se den en torno a ciberseguridad, inteligencia artificial, datos y derechos digitales se incorpore la mirada feminista".

En un cuarto epígrafe, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra al desarrollo de campañas de sensibilización "orientadas a concienciar y proteger a las niñas y niños en las redes sociales frente a mensajes machistas, acoso sexual, la prostitución encubierta y la violencia de género".

Estos cuatro puntos han sido aprobados con los votos a favor de todos los grupos, salvo Vox. Por otro lado, han sido presentadas 5 enmiendas, una de UPN, que no ha sido aceptada por el PSN, grupo proponente, y cuatro de EH Bildu, de las cuales han sido admitidas tres.

Como consecuencia de las enmiendas, en lo referente al tercer epígrafe se precisa que "esa mirada feminista tendrá un enfoque interseccional, teniendo en consideración cómo se cruzan diferentes identidades y experiencias en el ámbito digital y qué impacto tienen las diferentes violencias digitales".

También se han incluido otros dos puntos, que han contado con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, el rechazo de PPN y Vox, y la abstención de UPN. En uno de ellos, se compele al Gobierno de Navarra a "revisar y actualizar el Acuerdo interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres, así como los protocolos vigentes en Navarra para garantizar que contemplen especialmente las violencias sexuales digitales y ofrezcan atención integral (incluyendo los protocolos del ámbito educativo, sanitario, judicial, policial, así como protocolos locales)".

En el segundo, se invita al Ejecutivo foral a "garantizar formación especializada y multidisciplinar con enfoque de género a profesionales sobre identificación y abordaje de casos de violencias digitales (educación, sanidad, trabajo social, psicología, sistema judicial, seguridad y agentes clave)".

Arantza Biurrun, del PSN, ha afirmado que "la revolución digital ha permitido crear comunidad, compartir conocimiento y visibilizar el trabajo de tantas mujeres que históricamente han sido invisibilizadas", pero por el contrario, "el acoso a las mujeres" en ese "salvaje oeste digital" es "brutal". "Sin igualdad digital no habrá igualdad real", ha reivindicado.

En nombre de UPN, Pedro González ha considerado que la moción "hace un análisis certero, adecuado, de un mundo nuevo, en constante cambio", como es el digital, y se ha mostrado "de acuerdo" con la mayoría de los puntos. Sin embargo, ha discrepado del epígrafe referente a Skolae, ya que "la escuela navarra lleva muchos años trabajando la coeducación, aunque no lo crean". En este sentido, ha apostado por abordar esta cuestión "desde el consenso" y "no desde la imposición".

Oihana Gallo, de EH Bildu, se ha mostrado "de acuerdo" con la moción y, entre otras cuestiones, ha destacado la importancia de impulsar la "autodefensa digital feminista" para que el espacio digital sea "seguro". También ha considerado que es necesaria más formación "especializada e interdisciplinar" para los profesionales.

Desde Geroa Bai, Itxaso Soto ha afirmado que las mujeres deben "reivindicar" su espacio en redes. "No podemos quedarnos fuera de esta batalla por miedo. Tenemos que hacer nuestra esta revolución tecnológica en la que ya estamos inmersos. No podemos desaparecer de redes a pesar de la manosfera", ha indicado, tras considerar que "es importante seguir apostando por educar desde la base, mediante programas como Skolae".

Maribel García Malo, del PPN, ha considerado que la moción mezcla "problemas distintos que requieren respuestas distintas". "No es lo mismo la violencia digital que pueden llegar a sufrir mujeres adultas, que los riesgos específicos que afectan a menores y adolescentes", ha subrayado. A su juicio, los socialistas con esta moción "llegan tarde, mezclan cosas y se quedan cortos". "Insisten en el enfoque feminista como único filtro y vuelven a traer Skolae como solución paraguas", ha criticado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha advertido de que "estamos ante una especie de nueva era de la comunicación", donde "los algoritmos se erigen como nuevos medios y aparentan una cierta neutralidad", cuando es "todo lo contrario". "Esos algoritmos, que son los que dominan las redes sociales, constituyen una coalición cultural contra el feminismo y, por tanto, contra la igualdad entre mujeres y hombres. Y eso nos interpela a reaccionar", ha manifestado.

Emilio Jiménez, de Vox, ha señalado que la moción está planteada como si los socialistas "fueran los guardianes perfectos de la igualdad". "Pero, ¿quién pone al zorro a cuidar a las gallinas?", ha planteado, tras considerar que "profundizar en una coeducación que muchos ven como imposición ideológica" es "como plantar semillas envenenadas, crecen divisiones y no igualdad". "Esta moción es un envoltorio bonito para más intervencionismo, que es lo que le gusta a la izquierda, pero ignora las raíces profundas", ha indicado.