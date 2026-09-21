El Parlamento de Navarra acoge un curso sobre los desafíos de la gobernanza en España y en Navarra

Archivo - El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha inaugurado este lunes el curso 'Desafíos actuales a la gobernanza en España y Navarra', organizado en el marco del convenio firmado por el Legislativo con el Centro Asociado de la UNED en Pamplona.

El curso se desarrolla en la sede del Parlamento entre el 21 y el 23 de septiembre, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las claves del contexto internacional, incluidas las amenazas y oportunidades en el ámbito estatal y foral.

En su intervención de apertura, Unai Hualde ha hablado de "tiempos convulsos, de proliferación de discursos de odio, de desinformación a través de redes sociales e, incluso, medios tradicionales" y lo ha hecho para advertir sobre la "incertidumbre" que ello supone "para quienes defendemos los valores de la democracia".

A ese respecto y tras glosar los diferentes espacios de análisis que, también a nivel de seguridad y delincuencia, canales de información política, crecimiento electoral y discursivo de la extrema derecha o pérdida de certezas entre los jóvenes, ofrece el curso de extensión universitaria desplazado al Parlamento, Unai Hualde se ha congratulado de la oportunidad que para el Legislativo foral supone este foro. "Qué mejor sitio que el Parlamento, espacio de convivencia entre las diferentes ideas que existen en nuestra sociedad, para reflexionar sobre estos temas, todas de actualidad y de sumo interés para el alumnado y los miembros de esta Cámara. Espero que el camino de colaboración emprendido con la UNED continúe por muchos años y contribuya a enriquecer el debate político y legislativo", ha señalado.

A continuación, Luis Cortés Briñol, secretario adjunto de UNED Pamplona, ha abogado por mantener y reforzar la vía de colaboración abierta entre la universidad a distancia y la institución representativa, entre otros porque "no podemos quedarnos parados ante la complejidad del mundo que nos toca vivir". "Asumimos la responsabilidad de formar e informar a la sociedad a través del rigor, del estudio y los datos, en esta ocasión no tanto desde el punto de vista jurídico como del sociológico", ha afirmado.

Concluida la apertura oficial, ha comenzado la primera sesión del curso, centrada en la geopolítica, a la que seguirá, ya por la tarde una segunda en torno a las principales desigualdades que afectan a la juventud, fundamentalmente en los ámbitos del empleo, la vivienda, la educación y el acceso a oportunidades de distinto calado.

Todas las ponencias incluyen un taller práctico y corren a cargo de Verónica Díaz Moreno, directora del curso (se encarga de las sesiones vespertinas), y Óscar Jaime Jiménez (matinales). Ambos son investigadores y profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.

Las ponencias del curso de extensión universitaria continuarán el martes y el miércoles, días 22 y 23, en la sala polivalente del Parlamento.

La primera conferencia (9 horas) del martes, día 22, la ofrecerá Óscar Jaime Jiménez, profesor de la Facultad de Ciencias políticas y Sociología de la UNED, y abordará la 'Seguridad y delincuencia en España y Navarra'. Seguidamente, (11 horas) habrá un taller práctico impartido por el mismo profesor.

A las 16 horas, Verónica Díaz Moreno, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, disertará sobre la 'Desigualdad, vulnerabilidad y pérdida de certidumbres entre los jóvenes'. Posteriormente, a las 18 horas impartirá un taller práctico.

El miércoles, 23 de septiembre (9 horas), tendrá lugar la confrencia 'Criminalidad organizada y terrorismo: perspectivas de presente y futuro'. Ya por la tarde (16 horas), se hablará sobre 'La juventud ante la irrupción de la extrema derecha'.