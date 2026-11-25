Imagen de la concentración convocada por el Gobierno de Navarra con motivo del 25N - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Parlamento de Navarra, Maite Esporrín, ha encabezado la representación de la Cámara en la concentración organizada este miércoles por el Ejecutivo foral, a través del Instituto Navarro de Igualdad, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Este lunes, la Mesa del Parlamento aprobó esta adhesión mediante una declaración institucional que recoge que la Cámara "se compromete a seguir impulsando la prevención y detección de las violencias contra las mujeres, a garantizar y mejorar la atención especializada y a reforzar la coordinación entre los recursos y sistemas implicados".

En un segundo punto, se establece que la Mesa del Parlamento de Navarra "continuará avanzando en la accesibilidad territorial y en la eliminación de las barreras de acceso, promoviendo procesos de recuperación, autonomía y reparación que permitan a las mujeres desarrollar proyectos de vida libres de violencia".

En tercer lugar, la Mesa del Parlamento de Navarra "reafirma su más rotundo rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y su firme compromiso para avanzar en la eliminación de cualquier manifestación que vulnere su vida, su libertad o su dignidad". Con ello, "rinde homenaje y reconocimiento a todas las mujeres que han sufrido violencia y reafirma su compromiso con el derecho a una vida libre de violencias".

Por último, la Mesa del Parlamento de Navarra invita a toda la ciudadanía a "implicarse activamente y a participar en los actos organizados con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".