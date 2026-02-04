El Parlamento de Navarra se adhiere al Día Mundial contra el Cáncer

Día Mundial contra el Cáncer en el Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este miércoles, junto a la Asociación Española contra el Cáncer, un acto institucional de adhesión al Día Mundial contra el Cáncer, una efeméride que este año, bajo el lema Unidos por lo único, subraya el papel de la atención personalizada en cuanto elemento determinante para mejorar los entornos asistenciales desde una perspectiva más humana e integral.

Así lo ha corroborado la vicepresidenta Primera del Parlamento, Maite Esporrín, quien ha destacado el compromiso de la Cámara con "la prevención y el control de una enfermedad que tiene una alta incidencia en la población, 296.103 personas en 2025 (+3,3%) que, a tenor de las prospecciones, pueden llegar a ser en torno a 350.000 en el año 2050". "La supervivencia neta de cáncer a cinco años en España es de más del 65% en mujeres y superior al 56% en hombres. Tiene que ver con los últimos avances en diagnóstico y tratamientos, además de con el impulso de estrategias sanitarias específicas", ha dicho.

En ese contexto y tras incidir en que el cáncer supone una "prioridad" a nivel estatal y europeo, Esporrín se ha remitido a las líneas estratégicas del Sistema Nacional de Salud para constatar que el abordaje de este tumor tan maligno pasa por el "diagnóstico precoz, así como por la progresiva extensión del modelo de atención multidisciplinario y cooperativo, basado en redes asistenciales entre profesionales y centros". "Se estima que cerca del 40% de los casos se pueden prevenir con hábitos de vida saludables y participación en programas de diagnosis temprana", ha corroborado.

En lo que a Navarra respecta, la vicepresidenta se ha congratulado por la "mejora de los cribados de cáncer" y, más en concreto, por la "incorporación del cribado de cuello de útero, la ampliación del rango de edad del colorrectal (hasta los 74 años) y los avances en el de mama". "Es justo reconocer también el papel de las y los profesionales, de las asociaciones de pacientes y de las sociedades científicas", ha dicho.

Esporrín ha concluido avanzando que seguirán trabajando "sin descanso para evitar muertes prematuras por cáncer y eliminar las desigualdades en el acceso a los tratamientos". "Nos adherimos un año más a esta conmemoración y, al igual que a Asociación Española contra el Cáncer, reiteramos nuestra apuesta por una atención oncológica más humana e integral", tal como consta en la Declaración Institucional aprobada el pasado lunes, día 2, por la Mesa y Junta de Portavoces.

A continuación, Sara Díaz de Cerio (Asociación española contra el Cáncer) ha demandado una atención oncológica "más humana e integral", con el fin de responder a las "necesidades concretas" de un colectivo, el de pacientes y familiares, mediatizado por las "consecuencias e implicaciones" que el cáncer tiene en la salud, pero "también en aspectos sociales, laborales, económicos y emocionales". "Ello exige personalizar la atención, situar a la persona en el centro del sistema y escuchar la voz del paciente. Esa es la prioridad", ha expuesto.

Según Díaz de Cerio, el nuevo modelo de atención debe "integrar el bienestar psicológico y social como un derecho estructural, inseparable del cuidado clínico". "Hay que salvaguardar el derecho de la persona a tomar decisiones informadas sobre su salud y a participar en el sistema que le atiende", ha significado.

A modo de colofón, la representante de la AECC ha señalado que el Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad para "aminorar obstáculos a través de una red compacta y personalizada de atención, apoyo y más servicios a pacientes y familiares". "Optimizar los entornos asistenciales es un compromiso de todos, no en vano el cáncer es el mayor reto sociosanitario que tenemos como sociedad", ha corroborado.