El Parlamento de Navarra aprueba extender hasta 2028 la moratoria a las plantas de biometanización

Archivo - Vista general de una sesión plenaria en el Parlamento de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de PSN y PPN y el voto en contra de Vox, extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a la implantación de nuevos proyectos de plantas de biometanización en la Comunidad foral.
En concreto, la Cámara foral ha dado luz verde a una proposición de ley presentada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin que modifica la ley foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, para prolongar dos años más la aplicación temporal de la anterior moratoria.
La ley aprobada este jueves recoge que desde el 14 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2028 no se admitirán a trámite por parte de ninguna administración pública competente nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a la planta.
Por su parte, los expedientes de autorización de plantas de biometanización que se encuentran suspendidos cautelarmente desde el 15 de julio de 2026 se mantendrán suspendidos bajo las mismas condiciones que motivaron dicha resolución.
Quedan excluidas de la presente moratoria las plantas de biometanización anaeróbica de autogestión, cuya capacidad de gestión sea inferior a 25.000 toneladas anuales; y las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que responden a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas.
Las plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas y que a 15 de julio de 2026 se encuentren en fase de autorización serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. El PSN había presentado una enmienda que suprimía este punto, pero no ha sido aprobada.
En nombre de los grupos proponentes, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha afirmado que "UPN y PSN aprobaron una moratoria de un solo año y ya entonces dijimos que se quedaría corta" y que "además, blindaba proyectos concretos". "La moratoria debe ser integral para conseguir así los objetivos que planteamos el año pasado, paralizar y planificar, para garantizar que la implantación de este tipo de instalaciones sea equilibrada en nuestro territorio", ha indicado.
Por parte de UPN, Miguel Bujanda ha indicado que hace un año se aprobó la anterior moratoria porque "ante la inacción" del Ejecutivo y "la alarma social generada" se "necesitaba tiempo para ordenar" el sector. "Ese tiempo se lo dimos al Gobierno de Navarra. Un año después vuelven a este Parlamento a pedir más tiempo", ha remarcado, tras criticar que el Ejecutivo no ha hecho "prácticamente nada" desde entonces. Ha añadido que el voto de UPN es favorable porque la moratoria es "una herramienta que puede culminar" una "ordenación pendiente", pero "no damos el visto bueno" al "camino previo que nos ha traído hasta aquí".
Carlos Mena, del PSN, ha considerado que "desde el Departamento no se han hecho los deberes" y que Geroa Bai "ha querido vender" que un año "no era suficiente para regular o para ordenar". "Sí lo era, pero no se ha hecho", ha criticado Mena, que ha reivindicado que "moratoria sí, pero con seguridad jurídica". Aunque "compartimos buena parte del diagnóstico de esta proposición", ha considerado que la enmienda del PSN "se acerca muchísimo más a lo que busca el propio departamento que lo que consigue su propio partido" -en referencia a Geroa Bai-.
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "no nos oponemos a la biometanización como técnica de gestión y aprovechamiento energético de los residuos agroganaderos, nos oponemos al modelo concreto que se ha tratado de imponer en Navarra, a la velocidad a la que se está imponiendo y al vacío normativo en el que se pretendía imponer". "Resulta imprescindible que el legislador foral establezca límites claros, objetivos y proporcionados", ha manifestado, tras incidir en que la actual moratoria es "insuficiente", por lo que es preciso "prorrogar".
Irene Royo, del PPN, ha criticado que el departamento "no ha hecho los deberes" porque "va a terminar el plazo que nos habíamos dado" respecto a la anterior moratoria y "no tenemos nada", y ahora "parece que hay que elegir entre el todo o nada". "Para nosotros lo ideal es que se haga un inventario y clasificación de los proyectos según su estado de tramitación administrativa, de modo que podamos diferenciar entre las nuevas solicitudes, los expedientes actualmente en tramitación, y aquellos proyectos que ya disponen de autorizaciones ambientales, otorgando a cada categoría un tratamiento diferente según el grado de desarrollo alcanzado", ha dicho.
En nombre de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha afirmado que esta no es la moratoria "que hubiésemos diseñado en solitario", pero ha sido "la mejor" que "tres formaciones políticas distintas y preocupadas por una misma cuestión hemos podido acordar". La medida, ha dicho, permitirá "dotar de un marco temporal prudente" que permita al Gobierno desarrollar "la legislación necesaria para garantizar ese despliegue ordenado y sostenible".
Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha considerado que con esta proposición se pretende "alargar hasta finales del 2028 una moratoria que ya se vendió como provisional y convertirla en un 'stop' de tres años". "Lo único que hacen ahora es dar una patada hacia adelante, quitarse la patata caliente, que llevan años sin digerir", ha dicho, tras criticar que se plantea una moratoria "sin condiciones, sin explicaciones, sin compromisos", mientras "han tenido años y años los brazos caídos".