El Parlamento de Navarra aprueba la nueva ley foral de Policías

Publicado 15/11/2018 11:23:41 CET

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral de Policías, con el voto a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu y tres parlamentarios de Podemos-Orain Bai, mientras que PSN, PPN y Izquierda-Ezkerra se han abstenido. Los otros cuatro parlamentarios de Podemos-Orain Bai (críticos de Podemos) han votado en contra.

La norma, presentada por Geroa Bai y EH Bildu, tiene como objetivo "resolver los problemas de aplicación" de las novedades incorporadas por la anterior ley de Policías, del año 2015, e incorpora medidas pactadas con los sindicatos APF, SPF y SPMP, para impulsar un modelo policial "moderno y de referencia".

La nueva ley marca una regulación "lo suficientemente flexible como para acreditar la plena operatividad" de las Policías de Navarra (Policía Foral, Policías Locales y Servicios de Policía Local), haciendo viable una "progresiva asunción de competencias, muchas de ellas de carácter exclusivo, sin que ello suponga merma alguna en la prestación del servicio".

En relación con la asunción de las competencias de tráfico, la ley prevé una pasarela para que agentes de la Guardia Civil puedan pasar a la Policía Foral cuando éstas asuman las competencias.

Con la votación de este jueves, el Parlamento de Navarra finalmente ha dado luz verde una ley de Policías, después de que en octubre de 2017 el propio Legislativo rechazara el proyecto presentado por el Gobierno de Navarra en la materia.

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha reconocido que no se han cumplido las demandas iniciales que marcó UPN para apoyar esta ley, entre ellas el cese de la consejera María José Beaumont, pero ha afirmado que "hemos conseguido sacar tanto en la negociación que la vamos a votar a favor". Así, ha citado entre una de las medidas "fundamentales" la aprobación de la pasarela para que agentes de la Guardia Civil puedan integrarse en la Policía Foral cuando ésta asuma las competencias de tráfico. Asimismo, los agentes municipales van a ser considerados policías de Navarra "a todos los efectos" y han salido de la ley aspectos que según el parlamentario regionalista deben ser negociados en la Mesa Sectorial de la Policía Foral. "Es una ley que perfectamente podía haber hecho UPN", ha destacado.

El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha afirmado que el resultado final de la ley "seguramente no será el que a cada uno de nosotros nos hubiera gustado, pero es el máximo consenso al que hemos sido capaces de llegar y es posible que con la asunción de las competencias de tráfico sea necesaria una adaptación". "Hemos estado involucrados en la reforma porque hemos pensado desde el principio que había que mejorar la ley. Hemos estado con quien ha querido estar, de un lado y de otro", ha indicado, para señalar que el objetivo es "conseguir un modelo integral de Policía que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que "UPN se ha quedado con la paja" del contenido de la ley, mientras que EH Bildu "se va a quedar con el trigo y todos recogeremos lo que estaba sembrado". "No ha habido un cambio radical como dice UPN. La ley se ha mantenido entre un 80 o un 90 por ciento", ha asegurado, para afirmar que "todos los agentes implicados en esta ley van a salir favorecidos y también va a salir ganando el Gobierno, porque va a tener un marco estable para desarrollar la ley". Sobre la pasarela para la Guardia Civil, ha señalado que "carece de sentido una integración directa, pura y simple de la Guardia Civil en la Policía Foral y vamos a defender en los foros en los que haga falta que son dos cuerpos distintos".

Por parte de Podemos-Orain Bai, Rubén Velasco ha criticado que la ley "trata de segregar a toda costa la figura del policía de la del resto del cuerpo funcionarial, algo que nunca compartiremos". "Se ha querido dar un tono épico a esta ley, pero la película nos ha parecido un bodrio. Unos guionistas no previstos como UPN, PSN, Izquierda-Ezkerra y nosotros, Orain Bai, -con la presentación de enmiendas- conseguimos dar cierta coherencia a la trama", ha afirmado, para asegurar que los tres parlamentarios de Podemos "no han pintado nada, quizá solo como figurantes".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha afirmado que "la ley podía haber sido mejor, porque no es la ley que hubiéramos querido que saliera, pero también podía haber sido peor". "No entendemos la postura de UPN, que se ha dedicado a pactar con Dios y con el diablo. Ha tenido una falta de definición total con el modelo policial, ha fastidiado constantemente a la gran mayoría de policías y ahora que tenían la posibilidad de mejorar la ley, en vez de hacer algo bueno para la Policía, une sus designios a EH Bildu. Ha perdido una oportunidad de oro. Todo lo salva con la enmienda de la pasarela de la Guardia Civil. Para nosotros esa enmienda es una manifestación política. El gol por la escuadra se lo han metido a UPN y no se han enterado", ha indicado.

Por parte del PPN, Javier García ha afirmado que la nueva ley "tiene un importante trabajo de consenso entre diferentes fueras sindicales y políticas, cuenta con ese gran apoyo al que el PP no se va a oponer". Ha explicado no obstante su abstención porque el PP es partidario de la "estrecha colaboración entre Policía Foral, Guardia Civil y Policía Nacional compartiendo competencias". Además, ha criticado que la consejera María José Beaumont "ha sido incapaz" de presentar en el Parlamento una ley con apoyo suficiente, por lo que ha considerado que "debería haber dimitido cuando el Parlamento rechazó aquella ley".

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha valorado que en el trámite parlamentario "se ha avanzado" al retirar algunos aspectos de la ley para que sean abordados con los sindicatos en la Mesa Sectorial de la Policía Foral. Sobre la pasarela para la Guardia Civil, ha afirmado que "no se ha aprobado ninguna pasarela, se ha aprobado una enmienda que no dice nada, lo único que dice es que se podrá tomar esa decisión de la pasarela". "Va a depender de la voluntad del Gobierno central y del Gobierno de Navarra, va a depender de cómo se diseña una OPE. No decimos que no a la pasarela, decimos que hay que prestar el servicio en las mejores condiciones, y si eso implica una pasarela se hace y si no, no", ha indicado.