El Parlamento de Navarra aprueba patrocinar un kilómetro de la 24 edición de la Korrika

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes el patrocinio por la Cámara foral de un kilómetro de la 24ª edición de la Korrika, organizada por AEK, por un importe de 4.235 euros (IVA incluido).

El Parlamento de Navarra llevará así el testigo el próximo día 22 de marzo, partiendo del Monumento a los Fueros, en Pamplona, a las 13.23 horas.

El presidente del Legislativo, Unai Hualde, la vicepresidenta Primera, Maite Esporrín, y el secretario Segundo, Adolfo Araiz, han votado a favor; mientras que el vicepresidente Segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, y la secretaria Primera, Yolanda Ibáñez, han votado en contra.