El Parlamento de Navarra convalida el decreto foral con nuevas medidas fiscales en respuesta a la guerra en Irán

Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Parlamento de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves, con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin, los votos en contra del Grupo Mixto (Vox) y la abstención de la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, el decreto ley por el que se adoptan nuevas medidas fiscales en la Comunidad foral en respuesta a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha explicado que, entre otras cuestiones, se amplía en un año el plazo para materializar la exención por reinversión de beneficios extraordinarios para los contribuyentes cuyo plazo de reinversión finalice en 2026. Asimismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para materializar el importe destinado a la Reserva Especial para Inversiones (REI) para contribuyentes cuyo plazo de materialización finalice entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por otro lado, el decreto contiene una medida que afecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: la deducción por la realización de obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas en el ejercicio 2026. Se amplía el plazo para llevar a cabo obras que permitan reducir el consumo de energía primaria no renovable o la demanda de calefacción y refrigeración, incentivando así la rehabilitación energética del parque residencial. En cuanto a los Certificados de Ahorro Energético, se aplicará una exención en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO).

Según Arasti, este decreto "se concibe como otro impulso más de apoyo a los sectores más afectados por el conflicto". "Estas medidas tienen por objeto aportar seguridad jurídica, aliviar carga tributaria y fomentar la transición energética, reduciendo así la vulnerabilidad de la economía navarra ante factores externos", ha señalado.

En nombre de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha considerado que el decreto contiene medidas "poco relevantes" porque "se reduce a aplicar tres ampliaciones de plazo y una exención limitadísima". A su juicio, una deflactación hubiera sido una respuesta "adecuada". "Pero han preferido ser rácanos y escasos en la respuesta", ha indicado. Sin embargo, ha apostado por "facilitar que se aprueben estas 'mediditas' de corto alcance, porque menos es nada".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha afirmado que estas medidas "no van a impedir que los efectos de esta guerra lleguen a Navarra, pero sí van a servir para amortiguar su impacto, para reducir su erosión sobre las personas y empresas, y para hacer la situación algo más llevadera". "El Gobierno mantiene una vigilancia permanente en la evolución económica, y si la gravedad de la crisis se intensifica se van a adoptar nuevas medidas", ha subrayado, tras añadir que no es "un plan inmóvil" sino "una respuesta abierta, flexible y responsable y adaptada a cada circunstancia".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que la "crítica" de UPN sobre la "insuficiencia" del decreto está "muy escorada" hacia la deflactación, "que desde UPN vienen planteando cuando antes no la planteaban". "Lo de UPN es para verse también en el espejo", ha indicado. En este sentido, ha subrayado que "nos alegramos de que UPN haya sido capaz de asumir el eslogan que tantas veces hemos defendido desde EH Bildu, que 'cuando no se puede segar, se espiga' y, a pesar de la insuficiencia, a pesar de que no recoge todo lo que UPN" hubiera incluido en el decreto, lo hayan apoyado.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha considerado que este decreto "pretende paliar de alguna manera" las consecuencias de la situación en Oriente Medio, que "está teniendo efectos económicos muy claros y ya visibles en la Unión Europea, en el Estado y en Navarra", fundamentalmente a través de la energía, los precios y la actividad económica. Las medidas que contiene el decreto, ha dicho, "las contemplamos como un mínimo, porque no tenemos duda de que si el conflicto se alarga habrá que tomar otras medidas adicionales".

Irene Royo, del PPN, ha criticado que este decreto llega al Parlamento "ya obsoleto, por insuficiente, por falta de ambición, porque no va a aliviar la situación" de agricultores, familias, ni empresarios. A su juicio, "es un parche" y el Ejecutivo "a tener que traer otro decreto". "Son unas medidas insignificantes para la capacidad que tiene este Gobierno", ha afirmado, tras señalar que el apoyo del PPN al decreto se debe a que "a pesar de que son raquíticas estas medidas, es mejor que no tener nada".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha valorado que el decreto busca aportar una "flexibilización de plazos", dar "liquidez a autónomos y empresas" y "fomentar una transición ecológica, una transición energética que es absolutamente imprescindible porque es estratégica para nuestra comunidad", porque "no queremos dependencias externas de un mundo en el que cada vez las reglas importan menos". "Y para eso es fundamental tener una soberanía energética que nos permita tener energía limpia y barata", ha indicado.

Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha considerado que esta "es una respuesta tardía, insuficiente y cargada de ideología que no alivia el sufrimiento real de las familias y empresas navarras". "Es un auténtico parche y un auténtico engaño", ha criticado, tras remarcar que el decreto "no soluciona nada" porque "la inflación devora cualquier supuesto alivio". "El conflicto de Irán estalló ya hace más de dos meses, y los navarros llevan pagando desde entonces una inflación brutal", ha subrayado Jiménez, que ha indicado que el Gobierno ha "dejado que las arcas forales se llenen con el sufrimiento de los contribuyentes".