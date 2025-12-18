El Parlamento de Navarra guarda un minuto de silencio por el último fallecido en accidente laboral - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha comenzado este jueves con un minuto de silencio en señal de duelo por el último deceso en Navarra a causa de siniestro laboral.

Según han indicado desde el Legislativo en una nota, se trata de un transportista vecino de Azagra que resultó herido en un accidente laboral en Azofra (La Rioja) a principios de mes, que falleció la semana pasada en la UCI de un centro hospitalario de Pamplona, donde se encontraba ingresado desde entonces.

El suceso se produjo el 4 de diciembre durante las obras de modernización de los regadíos que se están desarrollando en el canal de la margen izquierda del río Najerilla y que afectan a varios municipios. La víctima iba a descargar cuando fue golpeada por uno de los tubos que se desprendieron de su camión.

El presidente del Legislativo foral, Unai Hualde, ha trasladado "las condolencias y la solidaridad" de la Cámara a la familia de la víctima, de 48 años.