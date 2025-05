El Parlamento de Navarra incluye a las entidades locales en la limitación de excedencias durante dos años

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves un proyecto de ley para reducir la temporalidad en la Administración en el que ha incluido a las entidades locales en la obligatoriedad de que los empleados públicos permanezcan un periodo mínimo de dos años en la plaza obtenida en un procedimiento selectivo antes de solicitar una excedencia voluntaria. La ley ha sido aprobada con los votos a favor de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, mientras que Contigo-Zurekin se ha abstenido y UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita han votado en contra.

Este proyecto de ley tiene su origen en el decreto ley foral aprobado por el Gobierno de Navarra para reducir la temporalidad en la Administración y que el jueves pasado ya fue convalidado por el Parlamento, aunque se acordó su tramitación como proyecto de ley, una tramitación en la que los grupos han presentado enmiendas para introducir cambios.

Así, la extensión a las entidades locales de la regulación relativa a las excedencias voluntarias ha sido aprobada a través de enmiendas firmadas por PSN, EH Bildu y Geroa Bai. Además, a iniciativa de estos tres grupos, se ha incluido la redacción de un nuevo tipo de excedencia que se había eliminado con el proyecto. Se trata de la excedencia voluntaria para quienes se encuentren prestando servicios en otra administración pública de Navarra, pero matizada para evitar "excesos". Estas enmiendas han contado con el respaldo del PSN, EH Bildu, Geroa Bai y PPN, mientras que UPN, Vox y la parlamentara no adscrita han votado en contra, y Contigo-Zurekin se ha abstenido.

Por otro lado, UPN, PPN, Contigo-Zurekin y la parlamentaria no adscrita también han presentado enmiendas, pero no han sido aprobadas.

En la ley se recogen medidas de simplificación administrativa en los procesos selectivos de ingreso y concurso de traslados, al tenerse en cuenta la proliferación y eficiencia de la tramitación electrónica, la necesidad de agilizarlos y la experiencia derivada de las convocatorias de estabilización.

Así, para agilizar la cobertura definitiva de las plazas incluidas en las OPE pendientes de ejecución -2022, 2023, 2024 y OPE parcial de 2025-, se reducen los plazos de estos procesos selectivos. También se sustituye la publicación de los actos de trámite en el Boletín Oficial de Navarra (BON) por la publicación a través de las fichas web, lo que permite acelerar los procedimientos para la cobertura de vacantes ocupadas por personal temporal.

En los concursos de traslado, se valorará únicamente la antigüedad en el puesto de trabajo y los idiomas, datos que en general posee la Administración o que implican aportar poca documentación, lo cual supondría también una mayor agilidad en la resolución de estos procesos. Esta medida regirá también en el Servicio Navarro de Salud, pero únicamente durante dos años.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha defendido que "desde el inicio de esta legislatura venimos trabajando en dotar de mayor estabilidad al empleo público" y ha señalado que el resultado de los procesos de estabilización que ha venido resolviendo el Gobierno de Navarra ha rebajado la tasa de temporalidad hasta el 16%, pero ha destacado que el objetivo del Gobierno es llegar al 8%, objetivo al que busca acercarse el Ejecutivo con las medidas recogidas en este proyecto.

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez, que ha lucido durante su intervención una pegatina de contra de los recortes, ha afirmado que la convalidación del "decretazo recortó hace una semana los derechos de los empleados públicos del Gobierno de Navarra y con esta ley van a recortar los derechos de los empleados públicos de las entidades locales". "Han decidido recortar derechos que los trabajadores de la función pública tenían hace muchísimos años, derechos a la excedencia, a la movilidad por mérito y capacidad, y de forma especial el derecho a la movilidad de los trabajadores públicos no euskaldunes", ha señalado. Álvarez ha considerado que esta ley "va a acabar casi con toda seguridad ante el Tribunal Constitucional por infringir derechos fundamentales y normativa básica".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha valorado el descenso de la temporalidad al 16% en la Administración foral, pero ha afirmado que, "aunque es un logro importante, no es suficiente, ya que hay que llegar al 8%". Además, ha destacado que "a la par que se estabilizaban plantillas, también aparecían nuevas formas de temporalidad por el incremento de las excedencias voluntarias tras obtener una plaza fija, que se ha más que quintuplicado en los últimos dos años". "No es de recibo crear plazas y que luego no se ocupen con carácter estable", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "es necesario extender" la regulación sobre las excedencias voluntarias durante el plazo de dos años también a las administraciones locales y ha indicado que "esta exclusión no tenía ninguna justificación". Además, ha rechazado las enmiendas presentadas por el resto de grupos ya que iban "en contra de los objetivos perseguido" con el contenido del proyecto.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha defendido que este proyecto de ley supone "una reforma valiente de un Gobierno que no esconde los problemas, sino que los afronta y busca soluciones, y que responde a una necesidad urgente, pero también a una estructural, la de corregir una situación de abuso de temporalidad en el empleo público navarro".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que esta iniciativa legislativa es "un proyecto trampa o timo, porque con la excusa de reducir la temporalidad toman una serie de medidas que vulneran los principios de mérito y capacidad, principios a los que debe atender cualquier proceso de selección y que deben ser respetados".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha señalado que "quizá el Gobierno ha buscado el consenso, pero no lo ha logrado, y por eso nos reunimos con CCOO, UGT y Afapna, y lo que nos trasladaron es que no están de acuerdo con muchas de las medidas". Por ello, Contigo-Zurekin ha presentado una enmienda para "buscar espacio para el diálogo social" y ha advertido de que si el Gobierno de Navarra pretende que "las políticas de función pública se acuerden en exclusiva con LAB en lo sindical y con Bildu en lo político, no nos van a encontrar en ese recorrido".

El portavoz del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez, ha considerado que este es un "proyecto que se presenta con urgencia y con remiendos, lo que hace pensar si es conveniente este modelo y si es la norma que necesitamos". Así, ha explicado su voto en contra porque "este proyecto hay que trabajarlo".

La parlamentaria no adscrita Maite Nosti ha afirmado que "lo que se nos presenta como reducción de la temporalidad es en realidad una regularización opaca de situaciones prolongadas de precariedad laboral, sin resolver el fondo del problema, la falta de convocatorias ordinarias, la rigidez del sistema de carrera profesional y la absoluta ausencia de incentivos reales para el desarrollo del talento".