El Parlamento de Navarra muestra su "rechazo político y ético" al acuerdo entre la UE y Mercosur

Foto de archivo de una protesta contra el acuerdo UE-Mercosur. - Arnaitz Rubio - Europa Press

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción de UPN que muestra su "rechazo político y ético" al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de regionalistas, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin, Vox y la parlamentaria no adscrita, mientras que PSN y Geroa Bai han votado en contra.

No ha prosperado, en cambio, una moción del PPN en la misma línea, que se ha debatido de manera conjunta, y que únicamente ha recabado los apoyos de 'populares' y la parlamentaria no adscrita, mientras que PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox han votado en contra y UPN se ha abstenido.

La iniciativa de los regionalistas expresa su "rechazo político y ético" al acuerdo con Mercosur, al considerar que permite la entrada de productos agroalimentarios "producidos en condiciones que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y de bienestar animal exigidos a los productores europeos, vulnerando el principio de reciprocidad y de competencia justa". Por ello, considera "inaceptable" que el sector primario europeo "sea utilizado como moneda de cambio en acuerdos comerciales internacionales", y reprocha que "no es éticamente defendible exigir a agricultores y ganaderos europeos elevados estándares de producción mientras se permite competir en el mismo mercado a productos que no los cumplen, trasladando además los riesgos y costes al consumidor".

Por todo ello, pide activar, en un plazo máximo de dos meses, en el seno del Consejo Asesor Agrario de Navarra, una mesa de trabajo con participación del sector agrario y ganadero, con el objetivo de analizar "los efectos económicos, productivos y de mercado" del acuerdo sobre el sector primario navarro, y proponer medidas "compensatorias y de protección" para "mitigar los efectos negativos del acuerdo y garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de Navarra".

Geroa Bai ha presentado una enmienda, no aceptada por UPN, que instaba al Gobierno central y la Comisión Europea a que ponga en marcha una Política Agrícola Común con una dotación de recursos "suficiente, sin recortes respecto a la actual, estableciendo políticas que garanticen el relevo en el sector y el mantenimiento de las actividades agrarias europeas". De la misma manera, exigía incrementar los controles en las fronteras y establecer mecanismos y recursos que "garanticen el cumplimiento" de la "cláusula espejo". Asimismo, reclamaba la "puesta en marcha efectiva de las cláusulas de salvaguarda" recogidas en el acuerdo con Mercosur", instaba al Gobierno de Navarra a constituir un grupo de trabajo que analice los efectos de este acuerdo, y reclamaba la tramitación "con la máxima celeridad" de la Ley Foral de Calidad Alimentaria y la Ley Foral de Desarrollo Rural y Despoblación.

Por su parte, la moción del PPN muestra su apoyo al sector primario de Navarra y su "claro rechazo" al acuerdo con Mercosur. Además, insta al Gobierno de Navarra a aprobar "medidas en apoyo" al sector agrario de Navarra que "ayuden a mejorar sus condiciones de trabajo, en especial la aprobación de una mejor fiscalidad". Igualmente, demanda al Ejecutivo foral que "defienda, ante la posible modificación de la PAC, principios de suficiente dotación económica y con ello se pueda orientar a un sector agrario productor de alimentos sanos y de calidad a precios razonables para garantizar su supervivencia".

Vox ha presentado una enmienda de adición, que tampoco ha sido aceptada, para instar, por un lado, a los grupos del PP y PSOE en el Congreso a "mostrar su firme rechazo y oposición" a la firma del acuerdo con Mercosur y, por otro lado, a los europarlamentarios de estos partidos a votar en contra de la aprobación de este acuerdo.

RECHAZO DE LA MAYORÍA DE LOS GRUPOS AL ACUERDO

El portavoz de UPN, Miguel Bujanda, ha criticado que el acuerdo con Mercosur llega "después de haber debilitado al sector europeo durante 26 años, habernos llenado de costes extras y habernos quitado todo el poder de decisión y capacidad de competir". "Mercosur amenaza la seguridad alimentaria de la población" y "no plantea una competencia entre iguales" sino con otro modelo "antítesis de lo que los burócratas europeos nos han obligado durante décadas", ha advertido. Para Bujanda, que el Parlamento Europeo haya remitido el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE implica "dudas jurídicas serias" y ha considerado "una huída hacia adelante sin ningún tipo de prudencia" que se quiera "seguir adelante".

Por su parte, Javier García, del PPN, ha manifestado que "ningún acuerdo comercial es bueno si se hace a costa de sacrificar a quienes nos dan de comer y quienes cumplen las normas", poniendo en riesgo "la viabilidad de miles de explotaciones en Navarra y España". Los agricultores y ganaderos, ha destacado, "están cumpliendo con los estándares más exigentes del mundo en materia sanitaria, en materia medioambiental y de bienestar animal" y ahora "no podemos permitir que se les pida competir en desigualdad frente a productos procedentes de países donde esas mismas exigencias no existen". "Sólo apoyaremos el acuerdo si de verdad protege a los agricultores y ganaderos", ha remarcado.

El socialista Carlos Mena ha hecho una valoración positiva de un acuerdo "importante, estratégico para Europa, que abre mercados, refuerza relaciones y da estabilidad en un contexto internacional complicado". Ha destacado que "apertura comercial sí, pero nunca a costa del campo español ni del campo navarro" y ha afirmado que las cláusulas de salvaguardia "permitirán actuar cuando haya un riesgo para el mercado y reaccionar si hay una perturbación grave".

El representante de EH Bildu Adolfo Araiz ha criticado que "mientras la producción agrícola de la Unión Europea está sujeta a normas estrictas, los productos del Mercosur podrán competir en el mismo mercado sin cumplir requisitos comparables". "Esta asimetría crea una competencia estructuralmente desigual". Y ha opinado que las "cláusulas de salvaguardia" tendrán un alcance "limitado" ya que "dependen de decisiones discrecionales de la Comisión Europea, no son automáticas ni jurídicamente vinculantes y no ofrecen garantías claras ni previsibilidad para quienes producen en la Unión Europea".

Desde Geroa Bai, Javier Ollo ha indicado que su formación no rechaza de manera "frontal" el acuerdo ni lo defiende "a ultranza" y ha señalado que "como todo acuerdo de libre comercio" en el "contexto global" es "positivo". No obstante, "no podemos ser miopes ante la realidad e incertidumbre" del sector ante una "posible competencia desleal" y ha destacado las medidas de salvaguardia y los compromisos de adoptar más medidas "ante posibles consecuencias negativas en cuanto a desequilibrio del mercado y una afectación directa en nuestro tejido productivo".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha pedido al portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, una rectificación por trasladar la valoración "positiva" del Ejecutivo al acuerdo de Mercosur y ha remarcado que no hay "una postura consensuada" entre sus socios. Ha llamado a hacer "una defensa total y cerrada" de los intereses "de nuestro sector primario" y ha rechazado un "modelo delirante de comercio alocado".

Emilio Jiménez, de Vox, ha acusado a PP y PSOE de ser los "paladines" de un acuerdo "que arruinará explotaciones familiares, pondrá en riesgo nuestra seguridad alimentaria y convertirá el campo navarro en un cementerio agrario". Y ha advertido de que el acuerdo es un "suicidio colectivo para nuestro campo".