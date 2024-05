El Parlamento de Navarra pide al Gobierno foral que se cumplan los plazos legales de espera en Salud

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha instado este viernes al Gobierno foral a que implante las medidas necesarias para cumplir con los plazos máximos de espera establecidos en la ley foral de garantías de espera en Atención Especializada. Estos plazos son de 30 días de espera, como máximo, para una primera cita con el especialista (10 días en el caso de ser una consulta preferente); 120 días de espera, como máximo, para procedimientos quirúrgicos; y 45 días de espera, como máximo, para pruebas diagnósticas programadas no urgentes.

Es una de las resoluciones aprobadas en un pleno monográfico dedicado a salud que ha celebrado este viernes el Parlamento de Navarra a propuesta del PPN.

La resolución relativa al cumplimiento de los plazos ha sido presentada por UPN y ha contado con el respaldo unánime de la Cámara. En total, se han presentado 16 resoluciones para este debate y de ellas han sido aprobadas diez. No ha recibido el apoyo necesario ninguna de las dos resoluciones presentadas por el PP ni ninguna de las tres presentadas por Vox.

En concreto ha sido aprobada una segunda resolución de UPN para pedir que se cumpla con la orden foral de reordenación del Programa de Prevención de Cáncer de Mama en Navarra.

También ha salido adelante una resolución conjunta de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin que pide "impulsar la innovación mediante la adquisición de nuevos equipos y técnicas a través de los procesos de Compra Pública Innovadora (CPI) y desarrollos basados en Inteligencia Artificial".

Otra moción conjunta de los tres grupos, también aprobada, pide "incrementar la accesibilidad a la atención sanitaria mediante la telemedicina en sus múltiples aplicaciones gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la formación de los profesionales sanitarios y no sanitarios".

El PSN ha presentado una resolución, que ha prosperado, por la que se insta al Gobierno de Navarra a que ponga a disposición de la empresa pública Bidean SL "todos los recursos necesarios que garanticen la puesta en marcha del servicio de transporte sanitario en el primer semestre de 2025".

Han sido aprobadas además las tres propuestas presentadas por EH Bildu. En una de ellas se insta al Gobierno foral a "profundizar en el desarrollo de un plan de choque dirigido a la reducción de las listas de espera en Atención Especializada". La segunda resolución pide que se presenten en el plazo de un año los Planes Directores y de Ordenación que permitan planificar las políticas sanitarias, las infraestructuras y equipamiento y de gestión de los recursos humanos. En la tercera resolución de EH Bildu se insta a "refundar la Atención Primaria y convertirla en el eje o piedra angular del sistema sanitario público".

Ha visto luz verde también una propuesta de Geroa Bai para que el Gobierno foral actualice el Plan Estratégico de Salud Mental de Navarra de forma que "profundice el modelo comunitario de atención".

A propuesta de Contigo-Zurekin, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a la creación de una comisión interdepartamental para el análisis y diagnóstico de los factores sociales que afectan a la salud.

En el inicio del debate, la parlamentaria del PPN Irene Royo ha señalado que "en los últimos años el sistema sanitario de Navarra se ha visto envuelto en una preocupante tendencia descendente, generando incertidumbre y malestar entre la población". "La sanidad navarra ha entrado en declive en nuestra Comunidad por una mala gestión y por decisiones políticas erróneas. Navarra es la Comunidad que más impuestos paga, pero no tiene ni de lejos los mejores servicios públicos de España. Navarra no tiene la mejor sanidad sino que va perdiendo puestos a pasos agigantados en el ranking de las Comunidades", ha asegurado, para afirmar que "después de dos legislaturas con gobiernos progresistas hemos empeorado".

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha defendido que "la sanidad navarra, aunque a muchos les pese, es excepcional", pero ha afirmado que "al mismo tiempo no puedo negar que estamos viviendo un momento extraordinario y muy complejo y que está legislatura es clave para la sanidad navarra".

Así, ha reconocido que las listas de espera están en cifras "inadmisibles", pero ha destacado que "la realidad es que, poco a poco, más lentamente de lo que nos gustaría a todos, las cosas van mejorando". En ese sentido, ha asegurado que en mayo "las cifras van a ser las mejores desde septiembre porque están en marcha todas las medidas presentadas y el sistema casi al cien por cien".

Por parte de UPN, Leticia San Martín ha destacado que "desde 2015 se ha duplicado el número de navarros que consideran que el sistema sanitario necesita cambios fundamentales o que hay que rehacerlo al completo, lejos de esas declaraciones de la presidenta Chivite en el sentido de que nuestro sistema sanitario funciona muy bien". San Martín ha afirmado que "no sabemos si el sistema funciona bien, porque no podemos acceder a él" y ha criticado que el Gobierno "no está solucionando los problemas que tienen los navarros con nuestro sistema sanitario".

La parlamentaria del PSN Maite Esporrín ha afirmado que las listas de espera "preocupan" a su grupo, pero ha asegurado que "las medidas que se pueden tomar en este momento se están llevando a cabo y tenemos que esperar un tiempo prudencial para comprobar si realmente son efectivas o, por el contrario, buscar alternativas, teniendo en cuenta que la situación es las que es y las dificultades añadidas son muchas". También ha defendido que se presente "cuanto antes una nueva ley foral de Salud acorde a los nuevos tiempos con un nuevo modelo de ordenación de la sanidad".

Por parte de EH Bildu, Txomin González ha afirmado que la evolución del sistema sanitario público en Navarra "no está siendo lo suficientemente favorable como para corregir problemas y déficit crónicos que venimos arrastrando a lo largo de la última década" y ha señalado que "es prioritario un reforzamiento del sistema público de salud que permita cumplir la ley de garantías de listas de espera y una transformación que ofrezca soluciones para mantener y mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema sanitario público".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha indicado que algunos grupos utilizan las listas de espera "con la única intención de minar al Gobierno", pero ha defendido que "el departamento ha puesto todo su empeño en rebajar las listas con metas realmente ambiciosas y para ello está utilizando todas las herramientas que están a su disposición, implementando medidas adecuadas a corto, a medio y a largo plazo". En términos generales, Aranburu ha destacado que el departamento "ha ido dando pasos importantes" en las áreas prioritarias de trabajo, aunque ha señalado que "queda mucho por hacer".

Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha afirmado que "es una realidad que en salud se han detectado muchos déficit, no solo por el propio departamento o los grupos políticos, sino que ha sido la sociedad la que los ha detectado y es ahí donde nos obliga a poner nuestros esfuerzos". López ha añadido que "ante problemas complicados no suele haber soluciones mágicas, sino lo que hay es trabajo constante y aplicación de continuas medidas de mejora, muchas de ellas de carácter estructural".

Por parte de Vox, Maite Nosti ha planteado abordar las agresiones a profesionales sanitarios, ya que afectan al 4,9% de la plantilla y la mayoría las sufren las mujeres. Por ello, Vox ha propuesto tomar las medidas necesarias para potenciar el conocimiento de la figura del Interlocutor Sanitario de la Policía Foral, "una figura muy poco conocida", así como el sistema de alarma de agresión mediante la utilización del ordenador de mesa que ya se inició en 2019. También ha propuesto potenciar la formación y conocimiento de los protocolos y recursos disponibles frente a las posibles agresiones.