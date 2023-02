El Parlamento de Navarra rechaza la incorporación de Mañeru a la zona mixta

PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma y PSN han rechazado este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra la modificación de la ley foral del Euskera para incorporar a Mañeru a la zona mixta, de forma que no ha prosperado la iniciativa que habían presentado Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para introducir este cambio.

Los cuatro grupos proponentes se habían hecho eco de la petición unánime del Ayuntamiento de Mañeru de pasar de la zona no vascófona a integrar la zona mixta, pero Navarra Suma y PSN han considerado que este no era el momento de modificar la ley del Euskera.

En la defensa de la iniciativa, el parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama ha afirmado que el 10% de la población de Mañeru es vascohablante y otro 10% es receptora, unos datos que "se asemejan a los de los municipios situados en la zona mixta de Navarra". "El mapa lingüístico de Navarra muestra que la evolución de Mañeru tiene mucho más que ver con la evolución habida en la zona mixta que con la zona no vascófona", ha indicado, para ser especialmente crítico con la posición del PSN. "Francamente, lo que la mayoría vemos aquí es una obsesión irracional del PSN fruto de su miedo endémico a las críticas de la derecha en este ámbito", ha señalado.

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha afirmado que "nos acusarán de euskarófobos, pero la ley del vascuence de 1986 fue muy generosa a la hora de delimitar zonas lingüísticas, incluyó en la zona mixta lugares que no sobrepasaban el 5% de vascohablantes, y durante décadas nadie planteó su salida de la zona en la que estaba porque les pesó más la prudencia". Tras ello, ha planteado que tienen dudas acerca de "qué gana con este cambio la minoría vascoparlante de Mañeru y qué pierden quienes no desean aprender euskera".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha señalado que los grupos proponentes "han planteado esto aquí previendo momentos políticos que les interesaban para hacer una defensa de lo que no fueron capaces de defender la legislatura pasada". "No nos echen la culpa de lo que no fueron capaces de hacer la pasada legislatura con mayoría absoluta. El PSN no tiene complejos, tiene posiciones claras que no han sido compartidas por los grupos nacionalistas", ha asegurado, para afirmar que "vamos a ser acordes con la realidad sociolingüística de nuestra tierra".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha preguntado al PSN "cuál es el problema para cumplir la voluntad de la ciudadanía de Mañeru y la petición que ha hecho el Ayuntamiento por unanimidad". "¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el complejo? La petición del Ayuntamiento ha sido voluntaria y con plena libertad, y pese a todo se le cierra la puerta", ha lamentado. No obstante, ha añadido que "no nos vamos a rendir y vamos a seguir actuando para lograr la igualdad de los derechos de la ciudadanía".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha valorado que la solicitud de cambio "viene refrendada por el apoyo unánime del Ayuntamiento y la mayoría del vecindario, por eso no entendemos que los grupos mayoritarios de esta Cámara se resistan a reconocer un derecho, saltándose la autonomía municipal". "No logramos a entender por qué Mañeru va a ser una isla en su propio territorio", ha afirmado, para abogar por "ensanchar derechos" y "no dejar a nadie atrás".

Desde Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha respaldado la iniciativa porque "si hay una mayoría municipal" que apoya el cambio, "se entiende" que la población es favorable a que se apruebe.