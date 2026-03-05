El Parlamento de Navarra rechaza pedir la prohibición del uso del burka en el espacio público

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de Vox por la que se instaba al Gobierno de España y al Gobierno foral a "incorporar al ordenamiento jurídico español una prohibición general de uso en el espacio público o en lugares privados con proyección a un espacio de uso público, de las prendas de vestuario conocidas como nicab y burka".

La propuesta ha contado con el apoyo de UPN, PPN y Vox, el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención de la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti.

En un segundo punto, la resolución emplazaba al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra a que se incorporasen "las medidas necesarias para que quien imponga mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción el uso de los velos denominados nicab y burka sea procesado por ello".

En nombre de Vox, Emilio Jiménez ha afirmado que esta moción se presenta "para la protección de la dignidad de las mujeres". "Más allá del burka y del nicab, toda prenda que simbolice la sumisión de la mujer debe ser eliminada de todo espacio público", ha indicado, tras considerar que "no puede admitirse" una inmigración "que no respete nuestras normas culturales, sociales" y en "cuya cultura la mujer ni siquiera tiene voz". "Nos negamos a que el Islam más radical cubra con una tela de retroceso, con una tela de desigualdad, de inseguridad, de silencio y de oscuridad", ha dicho.

Javier Esparza, de UPN, ha apoyado la supresión del burka por considerar que "es un retroceso cultural que ataca la libertad de la mujer", pero ha trasladado a Vox que con esta moción "no se lavan la cara", porque "son un partido político que no reconoce la violencia machista", que "es incapaz de condenar el asesinato machista de las mujeres en este país y también en esta comunidad", y que "está utilizando esto para atacar de una forma brutal a todo el conjunto de migrantes en este país". "Solo con esto no se defiende a la mujer. Les queda mucho. No utilicen a las mujeres para machacar a todos los inmigrantes que llegan a España, porque necesitamos inmigrantes en este país, aunque ustedes no los quieran", ha apuntado.

En nombre del PPN, Javier García ha afirmado que comparte "el fondo" de la moción y la "preocupación" sobre "la dignidad de la mujer, la protección de la seguridad en los espacios públicos y la preservación de los principios esenciales de nuestra sociedad democrática". También ha subrayado que "el lado en el que hoy se encuentra el Partido Socialista es lo más curioso de todo esto", ya que en 2010, cuando se debatió una iniciativa en este mismo sentido en el Senado, la socialista Leire Pajín "hizo una referencia a la defensa de la integridad moral, ética, de la mujer y el papel de la mujer en esta sociedad". "Y lo curioso de todo es la transformación que evidencia la postura del Partido Socialista", ha dicho.

Como es habitual ante las iniciativas presentadas por Vox, no han intervenido en el debate PSN, EH Bildu, Geroa Bai ni Contigo-Zurekin.