El Parlamento de Navarra rechaza los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales

Publicado 09/09/2019 14:21:27 CET

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que rechaza las argumentaciones de PP, Vox y Ciudadanos en los recursos de inconstitucionalidad que han presentado contra la ley foral de reconocimiento de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Los recursos han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.

La declaración ha sido presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, I-E y Podemos y ha recibido el apoyo del PSN, mientras que Navarra Suma ha votado en contra y ha sido crítico con la postura de los socialistas.

En concreto, el texto rechaza "las argumentaciones vertidas en los recursos de inconstitucionalidad de Partido Popular, Vox y Ciudadanos de vulneración de derechos fundamentales de este Parlamento" y se "reafirma en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia por motivaciones políticas, independientemente de su ideología y contexto victimológico".

Además, el Parlamento de Navarra se compromete a "defender jurídicamente los derechos que asisten a Navarra en esta materia y a dar pasos efectivos encaminados al reconocimiento y a la reparación por actos violentos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, e insta a que el Gobierno de Navarra haga suyo este mismo compromiso".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que la ley se aprobó la legislatura pasada "con la abstención del PSN, ya que el propio PSN reconocía y afirmaba que podía tener problemas desde el punto de vista de la constitucionalidad". "Ahora el PSN hace suyo el discurso de EH Bildu, le agradece que haya hecho presidenta a Chivite y vota de la mano de Bildu esta declaración", ha criticado.

Según ha añadido, "es una ley que viene a trasladar de fondo el refuerzo del relato de la izquierda abertzale en relación a la violencia asesina de ETA". "Aquí no ha habido una guerra, no ha habido dos bandos, había una organización asesina que se llama ETA, había unos ciudadanos que han sido asesinados por defender la libertad y la democracia", ha insistido.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la postura del PSN es "en contra de los argumentos de PP y Ciudadanos, pero dejando claro que no estamos de acuerdo con decir que el Tribunal Constitucional ataque a nuestro autogobierno". "El Tribunal Constitucional no ataca competencias de Navarra. Entendemos que está en su posición de defender lo que ellos consideran, y los argumentos de PP y Ciudadanos no se corresponden con la realidad de lo que está pasando. Respetamos la justicia y la reparación de las víctimas en todo caso", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "las valoraciones hechas por PP, Vox y Ciudadanos contradicen el espíritu de la mayoría de esta Cámara en torno a la justicia, verdad y reparación para las víctimas" y ha reivindicado además la competencia del Parlamento de Navarra en esta materia.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que los partidos recurrentes tienen "una obsesión por intentar ganar en los tribunales lo que no han conseguido en este parlamento, y tienen también la obsesión de que ninguna de las víctimas de la violencia provocada por funcionarios públicos pueda ser reconocida y pueda tener sus derechos en vigor".

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha rechazado "los argumentos de PP, Vox y Ciudadanos, porque vulneran los derechos de este Parlamento a redactar y aprobar sus leyes" y ha pedido al Gobierno de Navarra que "apoye y defienda esta ley como corresponde".