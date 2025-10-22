El Parlamento de Navarra traslada sus condolencias por el fallecimiento de Basilio Sánchez, exparlamentario del PSN

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha transmitido este miércoles sus condolencias por el fallecimiento de Basilio Sánchez Lasheras (1953, Azagra), parlamentario de PSN en la III Legislatura (1991-95), período en el que, además, fue alcalde de su localidad natal (1987-2007).

Enteradas del fallecimiento de Basilio Sánchez Lasheras, la Mesa y la Junta de Portavoces han acordado "trasladar en nombre del Parlamento de Navarra el pésame y las condolencias a la familia y amigos del que fuera parlamentario foral durante la III Legislatura, entre 1991 y 1995".

El órgano de gobierno del Legislativo muestra, además, su "reconocimiento por la labor realizada en su actividad representativa del pueblo navarro en esta institución", según han indicado desde el Parlamento en una nota.