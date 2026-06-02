Parlamento de Navarra y UNED Pamplona renuevan el convenio para la realización de distintas actividades

Firma del convenio. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la directora del Centro Asociado de la UNED en Pamplona, Teresa Imizcoz, han firmado este martes la renovación del convenio de colaboración específico para la realización conjunta de diversas actividades durante el año 2026.

El convenio se inserta en el acuerdo marco de colaboración que, con el fin de canalizar la puesta en marcha de acciones susceptibles de contribuir al logro de sus respectivos fines, Parlamento y UNED Pamplona suscribieron el 23 de marzo de 2023.

Entre las modalidades de cooperación contempladas en el citado concierto figuran, entre otros, la "realización de estudios, proyectos o programas de carácter jurídico, social o político", así como la "organización de cursos, conferencias, jornadas y otras actividades de interés común".

El convenio de 2026 da continuidad al Aula Parlamentaria que, dentro del programa de UNED Sénior (formación para mayores de 50 años), sirva de encuentro y debate entre el profesorado tutor de UNED Pamplona y la ciudadanía. Constará de varias sesiones, a lo largo de las cuales se desarrollarán una serie de herramientas conceptuales y metodológicas dirigidas a "enriquecer el abordaje crítico de temas de actualidad política".

Del mismo modo, se prevé un curso de extensión universitaria centrado en los desafíos actuales a la gobernanza en España y Navarra, que incluye seis sesiones sobre geopolítica, canales de información política, seguridad y delincuencia, criminalidad organizada y terrorismo, y juventud, en este caso con un apartado en torno a las desigualdades y otro en relación con la irrupción de la extrema derecha, ha informado el Parlamento.

De la misma manera y atendiendo a su condición de "actividad prioritaria para la formación del alumnado", UNED Pamplona se mantiene dentro del programa de visitas del Parlamento, a fin de que sus universitarios adquieran un "conocimiento práctico de la vida parlamentaria y del Parlamento como institución central de la vida democrática".

Otro tanto en lo que se refiere a las reuniones entre universitarios y parlamentarios. La UNED se incorpora al formato flexible vigente en los últimos años (a puerta cerrada) y dispondrá de un encuentro directo entre estudiantes y representantes ciudadanos (a puerta cerrada), dirigido a facilitar una visión más completa de los aforados y su trabajo. En todo caso, el objetivo es favorecer el intercambio de ideas en torno a materias relacionadas con la función política y el papel de servidor público del Parlamentario.

Tras la firma del convenio, que tiene un presupuesto máximo de 5.000 euros, Unai Hualde y Teresa Imizcoz han expresado su "satisfacción" por lo que significa profundizar, "con contenidos concretos, en lo que entienden es una relación provechosa que contribuye a la formación cívica de los estudiantes".

A ese respecto, la directora ha precisado que al ser la UNED la única Universidad con sede en Pamplona que ofrece estudios de Grado en Administración y Ciencia Política, "el hecho de tender puentes entre el aula y la realidad político-institucional puede resultar de gran interés para ambas partes".