El Parlamento de Navarra y la UPNA aprueban el plan de trabajo del Fondo Documental de la Memoria Histórica para 2026

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Ramón Gonzalo, han firmado este miércoles el Plan de Trabajo del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra (FDMHN) para el año 2026, en el marco del acuerdo cuatrienal (2024-2027) entre ambas entidades.

Con ello se propone "dotar de un marco estable" las actividades programadas para el año 2026. Ramón Gonzalo ha detallado las tres grandes líneas de trabajo en las que se desarrollará el trabajo del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra este próximo año 2026.

La primera de ellas estará centrada en el mantenimiento, gestión y desarrollo de la estructura interna de la base de datos, la segunda tiene que ver con las actividades de investigación, y la tercera con la proyección pública de la actividad de este proyecto de investigación.

En lo referente a la gestión y desarrollo de la estructura de la base de datos, el plan de trabajo prevé, entre otros, la ampliación de su estructura para recoger en ella relaciones de parentesco entre las personas represaliadas, el desarrollo de herramientas cartográficas y visuales para la representación gráfica de la información recogida en la base de datos y el mantenimiento y actualización de la web del proyecto.

En 2026 el equipo de investigación del FDMHN continuará con el análisis de la documentación histórica y, en cuanto a la proyección pública, entre las numerosas acciones planteadas, cabe destacar la colaboración con centros de educación secundaria, la tutorización de dos becas de colaboración en este ámbito o la organización del ciclo de conferencias Ecos del 36eko Oihartzunak, en colaboración con la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación de la UPNA.

Dotado con 75.000 euros en 2026, el convenio es una prolongación del acuerdo suscrito entre ambas instituciones el 30 de noviembre de 2011, en aquel momento para la implantación de un programa de trabajo, estudio e investigación denominado Fondo Documental sobre la Memoria Histórica.

Para Hualde, es un convenio "muy relevante para conocer un oscuro pasado como fue el de la dictadura franquista por parte de las nuevas generaciones para contrarrestar determinados discursos nostálgicos y populistas con el autoritarismo".

"En este sentido, Parlamento y UPNA estamos explorando fórmulas para dar mayor difusión en la propia sede parlamentaria a los resultados de la investigación convenida", ha afirmado.

Hualde ha destacado "el buen trabajo que han hecho y están haciendo los equipos de investigación de la UPNA que además se extiende a centros educativos de secundaria, lo que nos permite acercar la Memoria a la juventud".