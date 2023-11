El Parlamento rechaza una declaración que pedía una revisión del Convenio Económico tras el acuerdo PSOE-ERC

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes una declaración institucional de UPN para que la Cámara solicitara la revisión del Convenio Económico con el Estado tras el acuerdo entre PSOE y ERC que incluye la condonación de la deuda a Cataluña en los acuerdos de investidura. El PSN ha votado en contra y el resto no se ha pronunciado.

La declaración institucional rechazada indicaba que "el Parlamento de Navarra exige un trato justo para la Comunidad foral en el que la ciudadanía no se vea perjudicada por estos acuerdos y tenga que hacerse cargo de las deudas de otras comunidades autónomas en igual o mejor situación económica".

Además, el texto pedía "la inmediata revisión de nuestra relación económica con el Estado teniendo en cuenta la condonación de 15.000 millones a la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como del resto de Comunidades de régimen común".

Asimismo, la Junta de Portavoces también ha rechazado una declaración, en este caso del PPN, en la que se pedía al Parlamento que rechazara "la amnistía que se ha negociado con ERC porque supone un golpe a los cimientos de la independencia del poder judicial". UPN ha votado a favor, PSN en contra y el resto no se ha pronunciado.

El texto pedía en concreto que el Parlamento rechazara la amnistía porque "debilitará el Estado de las Autonomías, acrecentará los privilegios de una minoría y acabará con la igualdad de los españoles que consagra la Constitución".

Además, solicitaba que no se tratara a los navarros "como españoles de tercera; siendo necesario para ello que Navarra no tenga que cargar con la deuda de otra Comunidad Autónoma por un pacto que le es ajeno y en el que además no se ha contemplado que puedan beneficiarse comunidades que, como Navarra, están fuera del régimen común".

En la sesión de este lunes igualmente se ha rechazado una declaración de Vox para que el Parlamento mostrara "su rechazo firme y enérgico a la intención de Pedro Sánchez de ser investido como presidente del Gobierno de España acordando una ley para amnistiar a los políticos golpistas catalanes".

En declaraciones a los medios, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "solo faltaba que los navarros y las navarras pagáramos la fiesta de Pedro Sánchez". "Navarra se relaciona con el Gobierno de España a través del Convenio Económico", ha recordado, para comentar que "el 1,6% de los intereses de la deuda pública que tiene España la paga Navarra a través de la aportación y queremos que se sienten el Gobierno de Navarra y el de España, se vea cómo quedan las cosas y no se nos perjudique".

Esparza ha señalado que "es evidente que a estas alturas gana el independentismo catalán y pierde la democracia española". "Se está avanzando en ese chantaje de los independentistas catalanes al PSOE y a Pedro Sánchez; hay un pago político, se rompe la igualdad de todos los españoles, hay un pago constitucional, se está legislando ad hoc para modificar leyes que en muchos de los casos pueden ser tachadas de inconstitucionales", ha expuesto, para comentar que "se está rehabilitando a un delincuente que no ha hecho ninguna declaración arrepintiéndose de lo que ha ocurrido, no piden perdón". "La realidad es que es un progresismo de boquilla, el PSOE sólo se está moviendo por mantenerse en el poder a cualquier precio", ha agregado.

El socialista Ramón Alzórriz ha mostrado su "apoyo" a Pedro Sánchez "en su acción de llevar a cabo un gobierno progresista en nuestro país y también nuestro apoyo a nuestro compañero Santos Cerdán, que está negociando en estos últimos momentos con Junts la composición de un futuro Gobierno de España". "Estamos defendiendo la Constitución, estamos haciendo política dentro de la Constitución y llegando a acuerdos dentro de la Constitución", ha comentado.

Ha afirmado Alzórriz que "no vamos a permitir que se perdone deuda en otras comunidades del régimen común y que nos afecte negativamente a los navarros". "El Gobierno de Navarra y el Partido Socialista van a defender sin tapujos a los navarros y las navarras y nuestro régimen foral dentro de esa negociación bilateral que tenemos con el Gobierno de España", ha aseverado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha señalado que "es un tema muy serio que nos afecta mucho, se puede incrementar la deuda neta que tiene el Estado, y Navarra aporta al Estado el 1,6%, por lo que puede afectar negativamente a Navarra". A su juicio, "no se puede dirimir con una declaración institucional porque hablamos de cuestiones que no se conocen en detalle, que ni siquiera se han aprobado".

Ha expuesto que "quizás será necesario en su día revisar o acomodar la forma de cálculo de la aportación que Navarra hace al Estado; si se requieren cambios legales negociados con el Estado, EH Bildu siempre va a estar para defender los intereses de Navarra".

El portavoz de Geroa Bai Pablo Azcona ha comentado que si los acuerdos del PSOE con catalanes y gallegos "llegan a buen puerto para la consecución de un gobierno progresista en el Estado, Navarra tendrá que conocer al detalle estos acuerdos". Según ha dicho, "cualquier hipotético incremento de la cifra de la aportación de Navarra al Estado es muy importante y el Gobierno debe ponerse a trabajar para saberlo ya".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha manifestado que "la amnistía no solo es una cuestión jurídica, es una cuestión política y moral; y no podemos aceptarla ni en la forma ni en el fondo". "Si la amnistía se aprueba sin el beneplácito del poder judicial, esto va a suponer una vulneración de la separación de poderes de la Constitución", ha dicho, para comentar que "en caso de haber una amnistía, debería contar con un apoyo mayoritario de la sociedad, cuando menos con el apoyo de los dos grandes partidos".

Según ha dicho, "el Partido Socialista está rompiendo con esta medida la convivencia". "Si se condona la deuda a Cataluña, se debe condonar también a otras CCAA y como Navarra no puede acogerse a esta fórmula lo que se deberá hacer es revisar cuando menos el Convenio u otra fórmula; lo que no cabe es una discriminación para Navarra", ha comentado, para advertir de que velarán por los intereses de la Comunidad foral.

El representante de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha destacado que la declaración de UPN "persigue criticar los acuerdos que está habiendo a nivel estatal, entre un Gobierno progresista y las fuerzas que lo pueden apoyar". "Si finalmente se da un acuerdo en el que se condone una parte de la financiación que han tenido las autonomías, que se valore en la comisión negociadora si hace falta alguna medida correctora para Navarra", ha dicho.

Según ha comentado, "no entendemos la posición de la derecha, es bueno que el Gobierno del Estado alivie las tensiones presupuestarias de las CCAA". "Y esto, siempre que haya un acuerdo porque no tenemos nada tangible", ha apuntado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha manifestado que de aprobarse la ley de amnistía "nos convertirá en un país bananero, tipo Venezuela o Cuba". "A Santos Cerdán le digo que el PSOE jamás consultó con sus bases sus vergonzosos y vergonzantes pactos con Bildu. Y la pregunta que los socialistas han dirigido a sus afiliados no ha sido una pregunta clara y concisa, sino manipulada", ha dicho, para criticar que "el PSOE ha pasado a cometer el paso de corrupción más grave, atenta contra la separación de poderes, contra la igualdad de los españoles".

A su juicio, "en Navarra, María Chivite, de manera cobarde, se mostró esquiva y ahora se pone de ejemplo de lo bien que negocia con Bildu". "Y de manera muy cobarde, lo que hace es huir de nuestras preguntas, le da vergüenza salir a explicar por qué apoya la ley de amnistía".