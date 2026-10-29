El Parlamento rechaza tomar en consideración la proposición de ley del PPN para reformar la renta garantizada

El portavoz del PPN, Javier García. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al obtener únicamente el apoyo del PPN y de la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, frente a los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y la abstención de Vox, la toma en consideración de la proposición de ley foral del derecho navarro a la inclusión activa, presentada por el PPN para reformar el sistema de renta garantizada.

La propuesta del PPN se basaba en cuatro aspectos. Entre ellos, incrementar el número de años de residencia legal y efectiva en la comunidad, pasando de dos a cuatro años. También planteaba que fuera obligatorio iniciar un itinerario público entre el Servicio Navarro de Empleo y el Servicio Social de inserción laboral, a través de la formación, en algunos casos, o a través de la oferta de empleos, en otros. Asimismo, proponía que quien rechazase dicho itinerario o una oferta de trabajo dejase de cobrar la prestación.

En nombre del PPN, Javier García ha afirmado que en los últimos 10 años se han destinado a la renta garantizada más de 1.000 millones de euros, y ha planteado cuántas personas "han dejado de necesitar esta prestación porque su situación ha mejorado". A su juicio, "el éxito de las políticas sociales no se puede medir únicamente por la cantidad de dinero que se invierte, sino por las vidas que consigue cambiar". Y esa, ha dicho, es "la razón por la que volvemos a traer" esta propuesta, que "hoy tiene más sentido que nunca" y es "más que necesaria", porque el actual es un "fracaso". Además, ha criticado que desde el Gobierno "prometieron cambiar" el modelo pero "han vuelto a mentir a la sociedad navarra".

Raquel Garbayo, de UPN, ha coincidido en que el Gobierno "ha demostrado ser incapaz" de reformar, "tal y como había anunciado", un sistema que "está más que demostrado que no cumple". Y aunque en "la mayoría de los aspectos de fondo estamos totalmente de acuerdo" con la propuesta del PPN, para UPN "plantea serias dudas sobre el respeto al autogobierno de Navarra y nuestras competencias exclusivas en materia de servicios sociales". "Impide acceder a la prestación propia de Navarra, unificándola con la del Estado, con el Ingreso Mínimo Vital. Y por tanto, no lo compartimos, porque defendemos una renta garantizada propia, con capacidad de adaptarse a las necesidades de nuestra Comunidad", ha dicho.

Desde el PSN, Olga Chueca ha considerado que el PPN "no quiere debatir sobre cómo mejorar nuestro sistema de protección social", sino "demostrar que no ha sido posible alcanzar todavía un acuerdo dentro de los socios de Gobierno para plantear la reforma". "Que haya debate dentro del gobierno no es un fracaso ni una debilidad. Es negociación, es democracia. Esa democracia que ustedes, con sus amigos de Vox, se quieren cargar", ha trasladado a los 'populares'. Según ha remarcado, "vamos a seguir trabajando, porque no lo hemos dejado de hacer, para que esta reforma llegue", porque "queremos una reforma que mejore la inclusión, sin dejar atrás a quienes necesitan protección". Además, la propuesta del PPN "no aporta, solo recorta".

Jabier Arza, de EH Bildu, ha considerado que "la mayor parte" de la propuesta del PPN "apenas aporta, son cuestiones que ya están recogidas de una manera o de otra en la ley actual". "Sin embargo, proponen dos cambios que suponen, en la práctica, el desmantelamiento de la renta garantizada y, en general, del modelo de inclusión social de Nafarroa", ha indicado, en referencia a la "restricción del acceso" y a la "reducción de la cobertura". "Apoyaremos las mejoras que sirvan para agilizar la gestión de esta prestación, mejorar su compatibilidad con el IMV y reforzar el derecho a la inclusión. No apoyaremos reformas como esta, que supongan un recorte de derechos, un debilitamiento en la capacidad protectora de la renta garantizada", ha apuntado.

En nombre de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha señalado que "aunque la intenten foralizar o le pongan un lazo, rechazamos lo que sigue siendo esa proposición, un intento de acabar con la renta garantizada navarra". "Poco o nada tenemos que añadir sobre el contenido de su propuesta, porque no merece la pena", ha indicado, tras criticar que desde el PPN "dedican mucho esfuerzo a que la ciudadanía crea que el fraude en la renta garantizada es algo extendido". Además, a su juicio, la proposición pretende "convertir los dos derechos que establece nuestra ley de renta garantizada, el derecho a la inclusión social y el derecho a una prestación económica, en dos sucedáneos".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha remarcado que la propuesta del PPN "es un bárbaro hachazo social" que "además instrumentaliza de manera perversa y de manera neoliberal nuestro autogobierno" para "desproteger, precisamente, a las personas que más protección necesitarían". "Todo ello para subalternizar la acción protectora de Navarra a la acción protectora del conjunto del Estado", ha añadido. "No vamos a renunciar desde Navarra a diseñar una protección social propia y mucho más ambiciosa que la que existe en el Estado", ha dicho, tras considerar "gravísimo" que la prestación económica foral se configure "como un complemento foral al sistema estatal".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha considerado que la propuesta del PPN "mejora y muchísimo lo que hay actualmente", pero "cuando un sistema no funciona, la solución no siempre consiste en reformarlo". "A veces lo que hace falta es reconocer que estamos manteniendo algo que ya no tiene sentido", ha indicado, tras señalar que con la propuesta del PPN "se cambia el envoltorio" pero "cuando llegamos al fondo de la cuestión nos encontramos" que "la renta garantizada sigue ahí, ahora convertida en un complemento foral al Ingreso Mínimo Vital". "Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué queremos mantener dos sistemas que persiguen una finalidad similar?", ha planteado.