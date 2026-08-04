El paro aumenta en 534 personas en julio en Navarra y el total de desempleados se sitúa en 28.843

Archivo - Una oficina del Servicio Navarro de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 534 personas en julio en Navarra en relación con el mes anterior, un 1,89%, y el total de desempleados en la Comunidad foral se sitúa en 28.843, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En tasa interanual, el paro ha aumentado en Navarra en 303 personas, un 1,06%.

En el conjunto de España, el paro subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%), y el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

(Seguirá ampliación)