El paro sube en 2.900 personas en el primer trimestre en Navarra y el total de desempleados asciende a 31.000

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PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 2.900 personas en Navarra durante el primer trimestre hasta los 31.000 desempleados, un 10,27% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida del primer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la Comunidad foral y la tasa de paro se sitúa en 9,09%.

Esta cifra de parados es la más alta en un primer trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Navarra (20 veces) mientras que ha bajado en 4 ocasiones.

En el primer trimestre se destruyeron en Navarra 9.200 puestos de trabajo (2,9% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 310.100 personas, la cifra más baja de ocupación en un primer trimestre desde 2024.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 341.100 personas en la Comunidad, tras reducirse en los últimos tres meses en 6.300 personas (1,82%).

En el último año el paro ha aumentado en 5.800 personas (+23,05%) en Navarra y se han destruido 1.300 empleos (0,4%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 4.500 personas (1,3%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino bajó en 200 mujeres (-1,3%), frente a un avance del paro masculino de 3.200 parados (+26,2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 15.700 y la tasa de paro femenino en el 9,96%. Por su parte, 15.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,36%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Navarra se redujo en 1.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 22,81%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 9.900 personas en el primer trimestre en Navarra y el de temporales se redujo en 2.800 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 271.500 personas, de los que 221.800 tenían contrato indefinido (el 81,69%) y 49.700, temporal (el 18,31%).

La destrucción de empleo en el primer trimestre en Navarra fue mayor en el sector privado, que destruyó 5.700 puestos de trabajo, un 2,21% menos, hasta un total de 252.700 ocupados. Por su lado, el sector público, se redujo en 3.500 empleos, un -5,75% menos más que en el trimestre anterior hasta 57.400 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 5.700 personas en el primer trimestre (-2,06%) en la Comunidad hasta los 271.400. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 3.500 (-8,29%), hasta sumar 38.700 personas.

Por sectores, el paro bajó en desempleados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 2.100 menos (-15,79%), mientras que se incrementó en Agricultura, 1.900 más (+380%); Construcción, 1.700 más (+566,67%); Industria, 800 más (+22,86%); Servicios, 600 más (+5,71%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.