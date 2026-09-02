El paro sube en 681 personas en agosto en Navarra y el total de desempleados se sitúa en 29.524

Archivo - Una oficina del Servicio Navarro de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Navarra subió en 681 personas en agosto en relación con el mes anterior (2,36%) y el número total de desempleados se sitúa en 29.524, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año, el paro ha aumentado en la Comunidad foral en 1.134 personas, un 3,99 por ciento.

En el conjunto de España, el paro registrado subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes. Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en España 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera.

(Seguirá ampliación)