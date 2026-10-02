El paro sube en 849 personas en septiembre en Navarra hasta los 30.373 desempleados

Archivo - Una oficina del Servicio Navarro de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 849 personas en septiembre en Navarra en relación al mes anterior (2,88%) hasta los 30.373 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de septiembre, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la Comunidad.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2022. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Navarra (16 veces) mientras que ha bajado en 14 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde 2012.

En el último año el desempleo acumula un aumento de 1.993 parados en la Comunidad foral, lo que supone un 7,02% más.

Por sectores, el paro aumentó en todos los sectores, con los repuntes más grandes en Servicios, 564 más (2.88%); Sin empleo anterior, 103 más (2.47%); Industria, 97 más (2.69%); Construcción, 54 más (4.84%); Agricultura, 31 más (3.01%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (20.169), Sin empleo anterior (4.267), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.062), Construcción (1.170) e Industria (3.705).

En cuanto a sexos, de los 30.373 desempleados registrados en septiembre, 18.512 fueron mujeres, 367 más (2%), y 11.861, hombres, lo que supone un aumento de 482 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+4,2%).

El mes pasado, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 415 parados más que a cierre del pasado mes (14,1%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 434 desempleados (1,63%).

Andalucía (+6.733), Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Ceuta y La Rioja en donde menos, con retrocesos de 4.156, 328 y un 135, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 37.119 contratos en Navarra, un 6,6% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 7.717 fueron contratos indefinidos, cifra un 12,8% superior a la de septiembre del año anterior, y 29.402, contratos temporales (un 5,1% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 79,21% fue temporal (frente a un 80,24% del mes anterior) y un 20,79%, indefinidos (el mes precedente fue un 19,76%).