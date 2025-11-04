El paro sube en Navarra en 579 personas en octubre y el total de desempleados se sitúa en 28.959

Archivo - Una oficina del Servicio Navarro de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Navarra subió en 579 personas en octubre en relación con el mes anterior (2,04%) y el total de desempleados se sitúa en la Comunidad foral en 28.959, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En los últimos doce meses, el paro en Navarra ha descendido en 1.129 personas (-3,75%).

En el conjunto del país, el desempleo creció en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano.

Tras el incremento de octubre, el número total de desempleados se situó en España en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

