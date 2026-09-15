El parque infantil de la plaza de Santa Engracia reubicará los elementos de juego para liberar el espacio central

Imagen del parque - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación del contrato de suministro y renovación del parque infantil de la plaza de Santa Engracia, que se mantendrá en el mismo entorno pero se reubicarán los elementos en las zonas de las pérgolas para dejar el tránsito libre por el centro de la plaza.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de licitación de 99.999,98 euros y un plazo de dos meses desde la adjudicación. Las obras deben concluir antes de final de año. El nuevo parque infantil estará destinado, como el actual, a niños de 2 a 12 años.

Se concibe como "un espacio de juego inclusivo, accesible y de elevada capacidad lúdica, capaz de dar respuesta a las necesidades en las distintas etapas del desarrollo infantil".

La ubicación actual del parque infantil en la parte central del paseo "genera un gran obstáculo en el tránsito, dificultando el flujo natural de viandantes y generando un desorden visual". De ahí, la propuesta de modificación del lugar en el que se instalarán los nuevos elementos.

Los elementos que se recojan en las propuestas de las licitadoras deberán favorecer el desarrollo de capacidades motrices, cognitivas y sociales mediante actividades de trepa, saltos, equilibrios, balanceo, deslizamiento, giro, exploración y juego simbólico. Se valorará la novedad teniendo en cuenta la oferta lúdica en el barrio, así como elementos de inclusión y/o accesibilidad.

El diseño del parque infantil es totalmente libre, aunque se pide que el nuevo juego a instalar se aleje del castillete o conjunto multijuego convencional para apostar por un juego alternativo o innovador para el barrio.

Actualmente, el espacio cuenta con aproximadamente 120 m2 de pavimento de seguridad. El contrato incluye el desmontaje y la gestión de residuos del juego y suelo actual y el pavimento de seguridad necesario para la nueva zona.

Todos los elementos de juego que se instalen deberán cumplir la legislación vigente al respecto, siguiendo unos estrictos parámetros y exigencias de seguridad.

Primará el empleo de materiales de calidad, gran durabilidad, resistencia y bajo mantenimiento, diseñados para resistir las condiciones de uso y climáticas más desfavorables.