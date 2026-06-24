El Paseo de Sarasate se abrirá en San Fermín casi en su totalidad con pavimentación provisional

Obras en el Paseo de Sarasate y calles aledañas. - CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de Sarasate de Pamplona se abrirá para las fiestas de San Fermín, casi en su totalidad, para permitir el libre tránsito de personas. Una pavimentación provisional permitirá utilizar el paseo, con excepción de la zona del andén central y la calzada sur, entre el Parlamento de Navarra y la calle del Vínculo. Los trabajos de reurbanización que se llevan a cabo se suspenden temporalmente y se retomarán con normalidad una vez finalizadas las fiestas.

La Comisión Municipal de Urbanismo y Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona han visitado la zona este miércoles para conocer el estado del paseo, cuando se cumplen los primeros seis meses de obras, que se han centrado en trabajos bajo rasante. Estos trabajos bajo tierra han sido los que han ocupado casi la totalidad del primer tercio de la obra, quedando únicamente pendiente la renovación de grandes redes en García Castañón, Trinidad Fernández Arenas y las conexiones del entorno del Palacio de Navarra.

El proyecto, además de la reurbanización, contempla la renovación integral de las redes del ámbito, con más de 100 años de antigüedad, y la instalación del sistema de recogida de residuos neumática, ya instalado en casi la totalidad del Casco Viejo. Todos los trabajos se han realizado con un "exhaustivo" seguimiento arqueológico, registrando todos los hallazgos en una zona de la ciudad de "gran importancia histórica", ha añadido el Consistorio.

A este seguimiento, se le ha sumado el de profesionales en arboricultura urbana, con el fin de garantizar el bienestar del arbolado, a pesar de las obras. Las obras se están ejecutando siguiendo un detallado Plan de Protección del Arbolado, que recoge todos los trabajos a desarrollar en obra y criterios para su ejecución que permitan ser respetuosos con los ejemplares existentes. Esta pasada semana, se han realizado trabajos de repicado de los 3 árboles del Paseo que se prevé trasplantar en invierno. De los 77 árboles del paseo, ha expuesto el Ayuntamiento, se prevé que los 74 restantes mantengan su ubicación original. "Se cumple así con las dos premisas centrales que han inspirado este proyecto, plataforma única y salvaguarda del arbolado", ha expuesto.

AVANCE DE LAS OBRAS SEGÚN LO PREVISTO

Los trabajos iniciados en enero, tras el desmontaje de las estatuas de los Reyes, la entrada de maquinaria pesada y el vallado definitivo del área, han modificado el Paseo de Sarasate en todos sus tramos. Se han ejecutado las principales canalizaciones, salvo en la zona entre el Monumento a los Fueros y el Palacio de Navarra, y en este ámbito, falta por conectar los nuevos buzones de recogida neumática que se instalarán en Sarasate sur con la calle Comedias. Tras las fiestas de San Fermín, está previsto iniciar los trabajos de renovación de redes municipales y pavimentación, comenzado por el extremo del Parlamento hacia el Palacio de Navarra.

En la calle Alhóndiga, se han ejecutado las canalizaciones de todos los servicios y las bases de las pavimentaciones. Ya han comenzado también los trabajos de pavimentación, que se prolongarán durante el verano. En la calle Vínculo, continúa la renovación de redes; el final de los trabajos en esta calle está previsto para otoño. Las calles García Castañón y Trinidad Fernández Arenas aún no se han visto afectadas: la renovación de redes empezará tras San Fermín, y los trabajos en la calle se prolongarán hasta el inicio de 2027.

En cuanto al estado económico de las obras, el importe de las seis primeras certificaciones, de diciembre de 2025 a mayo de 2026, asciende a un total de 2.089.294,68 euros (IVA incluido), cantidad que supone un 13,863% respecto al importe de adjudicación de 15.071.144,50 euros (IVA incluido).

PLAZO DE 18 MESES DE EJECUCIÓN

Las obras de ejecución de la denominada 'Reurbanización y renovación de redes de saneamiento y abastecimiento del paseo de Sarasate y calles adyacentes, junto con la ampliación de la instalación de recogida neumática en Sarasate' fueron adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas UTE Construcciones Mariezcurrena SL- Guillén Obras y Proyectos SL, por un importe de 15.071.144,50 euros (IVA del 21% incluido), un plazo de ejecución de 18 meses, así como un plazo de garantía de 3 años desde la recepción de la obra.

Del importe de adjudicación, la parte correspondiente a las obras de reurbanización asciende a 10.780.727,63 euros (IVA incluido); la de renovación de redes, a 2.410.580,35 euros (IVA incluido); y la de recogida neumática de residuos, a 1.879.836,52 euros (IVA incluido), repartido entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al 50%. El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha aportado 1,71 millones de euros a través del Plan de Inversiones Locales (PIL).

Las obras se iniciaron con la firma del Acta de Comienzo de Obra, de fecha 15 diciembre de 2025. Previamente se aprobaron los Planes de Seguridad y Salud, y de Gestión de Residuos de construcción y demolición. Hasta el momento se han realizado seis certificaciones, una por cada mes, siendo la última la del mes de mayo 2026.