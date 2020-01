Patxi Puñal dice que "para nada" se habló de amañar partidos y que no oyó "ningún tipo de rumor"

Publicado 29/01/2020 11:40:02 CET

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de Osasuna Patxi Puñal ha manifestado este miércoles en el juicio por el caso Osasuna que "para nada" se habló en la plantilla de amañar partidos y ha afirmado que no oyó "ningún tipo de rumor" al respecto.

Puñal, que ha comparecido como testigo en el juicio, ha manifestado que no tiene "ni idea" de si la Junta Directiva "hizo algún acuerdo" para amañar partidos y ha señalado, a preguntas de la fiscal, que "jamás" habló con ningún presidente de ningún equipo rival.

Ha afirmado el excapitán del club que no estaba amañado el empate en el partido contra el Espanyol en la temporada 2013-2014 y ha declarado, además, que no recuerda si el exdirectivo Jesús Peralta y el exgerente Ángel Vizcay viajaron con ellos en la expedición a Barcelona. "No lo sé, creo que andaban por ahí en el hotel", ha agregado.

Sobre el Betis-Valladolid, de esa misma temporada, ha manifestado que no tiene ni idea "si se primó". Y ha afirmado, además, que no recuerda si lo vio en la televisión, "pero seguro que sí porque veo todo lo que echan de fútbol". Y ha declarado que no recuerda cómo fueron los goles.

Respecto al último partido de la temporada en Pamplona que enfrentó a Osasuna contra el Betis, ha señalado que no sabe si el Betis recibió 250.000 euros para dejarse ganar. "Sé que nos costó mucho y que anduvimos ahí ahí", ha declarado, para agregar que "son momentos de muchos nervios".

"Cuando tú te estas jugando mucho y el otro está descendido, hay muchos nervios y a veces es muy complicado", ha indicado Puñal, para agregar que en la última jornada para salvarse "dependían de muchos resultados", aunque no lo recuerda exactamente. "Ganamos y no nos salvamos. No conseguimos los puntos y descendimos", ha recordado.

Por otro lado, respecto a las primas que recibieron los jugadores de Osasuna en la temporada 2013-2014, ha contado que fueron dos bloques, el primero de 100.000 euros y el segundo de 130.000 euros, un dinero "supeditado a que salváramos la categoría". Según ha indicado, como el equipo descendió a segunda, "ese dinero se descontó de la liquidación".

Además, Puñal ha manifestado que no sabe si esas cantidades por primas "eran contabilizadas en la fiscalidad del club" y ha contado que "cobramos el dinero en metálico", pero luego lo descontaron. "En todos los años que he estado de profesional he cobrado de muchísimas maneras, algunas veces en efectivo, otras veces en cheques...", ha declarado.

Al ser preguntado por si además de estas primas de 230.000 euros, los jugadores de Osasuna recibieron dinero en efectivo de 400.000 euros, ha contestado que "para nada".

Por otra parte, sobre la empresa Flefield, Puñal ha afirmado que ha tenido conocimiento de ella por "las cosas que han salido" a raíz de este caso, si bien ha recordado que cobró derechos de imagen a través de ella.

Respecto a dos de los exjugadores del Betis acusados en este caso, Jordi Figueras y Xabier Torres, ha manifestado que no tiene relación y que les ve como "compañeros" y les saluda. Ha señalado así que les conoce como "compañeros, nada más".

"ES UN TEMA QUE ME HACE DAÑO"

Tras declarar como testigo en el juicio, Puñal ha atendido a los periodistas a la salida del Palacio de Justicia y ha manifestado que "se ha sentido mal" por tener que declarar porque "no es un sitio donde uno se siente cómodo ni es un escenario habitual". "Son unos tragos duros, sólo meterte en una sala así impone", ha aseverado.

Ha comentado Puñal que lo ocurrido es "un tema que me hace daño" y que, por ello, no ha querido ponerse a "repasar otra vez todos el tema de los cruces, las combinaciones" para lograr la salvación en la temporada 2013-2014, el año de su retirada con la "mancha" de terminar con el descenso. "No tenía sentido ponerme a repasar los cruces", ha agregado.

Ha esperado que, en este caso, "el que haya hecho algo que no debe hacer lo pague" y se "dé carpetazo" a este tema, que "se está demorando demasiado" y se hable sólo de lo deportivo.