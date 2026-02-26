Pedro Jiménez Palacios, nuevo secretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Dirección General de Función Pública, ha nombrado a Pedro Jiménez Palacios como nuevo secretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, hasta ahora desempeñaba el puesto de director del Servicio de Régimen Jurídico y Previsión Social de la Dirección General de Función Pública del Ejecutivo foral.

Sustituye en el cargo a Inmaculada Jurío Macaya, que el pasado mes de enero fue nombrada consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

Jiménez Palacios, funcionario de carrera del Gobierno de Navarra, ha ejercido como técnico de Administración Pública (rama jurídica) en la Dirección General de Administración Local, la Secretaría General Técnica del Departamento de Cohesión Territorial y el Servicio de Desarrollo Normativo de la Dirección General de Función Pública, según ha explicado la Delegacíon del Gobierno en Navarra en una nota.

Previamente, había ocupado diversos puestos en otras administraciones, como licenciado en Derecho en el Servicio Municipal de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona, secretario interventor en la Mancomunidad de Valdizarbe y gestor procesal y administrativo en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Aoiz.