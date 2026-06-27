La peñas de Pamplona reivindican unos Sanfermines "libres de agresiones sexistas"

Concentración de la Federación de Peñas de Pamplona en contra de las agresiones sexistas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las peñas de Pamplona se han concentrado este sábado en Pamplona para mostrar su compromiso con unos Sanfermines "libres de agresiones sexistas" y hacer un llamamiento a la "responsabilidad" de la ciudadanía para "construir unas fiestas seguras e igualitarias entre todos y todas".

La movilización ha tenido lugar a las 10.30 horas frente a la Plaza de Toros de la ciudad. Rakel Arjol y Rafa Gorría, presidenta y vicepresidente de la Federación de Peñas de Pamplona, han leído un texto, en castellano y euskera, en el que, en nombre de las peñas ha expresado su "más firme condena ante cualquier agresión sexista que pueda producirse estos Sanfermines".

Han reivindicado que las fiestas "deben ser un espacio de encuentro, alegría, convivencia y libertad. Una libertad que solo es real cuando todas las personas pueden disfrutar de las fiestas sin miedo, sin acoso y sin violencia". "Cada agresión sexista es un ataque contra la dignidad, la libertad y los derechos de las mujeres. No es un hecho aislado ni un problema individual: es una expresión de desigualdad que sigue presente en nuestra sociedad y que debemos combatir de manera colectiva".

Asimismo, han trasladado unas palabras de "autocrítica y responsabilidad" hacia los hombres. "La violencia machista no es únicamente un problema de quienes la sufren; es un problema que interpela a los hombres. Debemos cuestionar comportamientos, actitudes y complicidades que durante demasiado tiempo han sido normalizadas o silenciadas", han subrayado.

Han destacado que "no basta con no agredir" sino que "debemos implicarnos activamente, rechazar cualquier conducta sexista, señalarla cuando se produzca y contribuir a construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad. El silencio nunca debe ser una opción".

La Federación de Peñas de Pamplona ha mostrado su compromiso con unas fiestas "libres de agresiones sexistas", en colaboración con instituciones, colectivos y agentes sociales para "fomentar la prevención, la sensibilización y el apoyo a las mujeres agredidas". Han trasladado a las víctimas que "no están solas" y han remarcado que las peñas "deben ser una red de apoyo y de respuesta firme frente a cualquier violencia machista".

Por último, han hecho un llamamiento a la ciudadanía, a quienes participen de las fiestas, a las peñas y a quienes visiten la ciudad: "La responsabilidad de construir unas fiestas seguras e igualitarias es de todas y todos. Pero especialmente los hombres debemos asumir nuestra parte, revisar nuestros comportamientos y ser parte activa de la solución".

Así, ha exigido "tolerancia cero" ante cualquier agresión sexista y han reivindicado unos Sanfermines "libres, seguros e igualitarios". "Porque el respeto no es una opción, es una obligación. Ni una agresión sin respuesta", han concluido.