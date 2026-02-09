Periodistas navarros presentan un escrito en el Parlamento foral para pedir a los partidos "respeto" a su profesión

Archivo - Salón de plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Periodistas que cubren la información política en Navarra han trasladado este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral un escrito en el que solicitan "respeto" a su labor informativa "por parte de los representantes de los partidos políticos de la Comunidad foral".

El escrito está firmado por el colectivo navarro de periodistas dedicados a la información política y ha recabado el consenso de los profesionales que se dedican a cubrir la actualidad en esta materia en Navarra.

"Consideramos imprescindible preservar la diferenciación entre la actividad periodística, esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, y el discurso político, que responde a lógicas y objetivos distintos. En las últimas semanas se han producido diversas alusiones públicas a periodistas y medios de comunicación por parte de algunos portavoces políticos que, en determinados casos, han supuesto desconsideraciones hacia la labor profesional de quienes ejercen el periodismo", señalan, para añadir que "algunas de estas manifestaciones han llegado a poner en cuestión el compromiso de los profesionales con la veracidad, el rigor informativo y el cumplimiento de los principios deontológicos que rigen la profesión".

Tras defender que "el ejercicio del periodismo político se desarrolla bajo criterios de independencia, contraste de fuentes, responsabilidad informativa y servicio al interés público", el escrito indica que "los señalamientos genéricos o las descalificaciones que afectan al conjunto de la profesión contribuyen a deteriorar la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación y en el propio sistema democrático".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces, el representante de UPN Javier Esparza ha señalado, tras escuchar a la portavoz socialista respaldando la labor de los periodistas, que "me quedo más tranquilo, después de que lleva -la portavoz del PSN- una eternidad criticando abiertamente, lunes tras lunes, a todo aquel medio de comunicación que ose criticar o cuestionar al PSN". "En Navarra no había habido encontronazos públicos entre políticos y periodistas, creo que tiene que haber respeto a la labor de los periodistas y de los políticos", ha expuesto.

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu ha mostrado "agradecimiento" y "respeto" a la labor periodística, que ha considerado "imprescindible", y ha señalado que "nuestro trabajo no tendría sentido si alguien no pone eco a nuestros mensajes". Ha querido trasladar también que "si alguna vez alguien se ha sentido ofendido por parte de algún compañero del Partido Socialista, nuestras disculpas".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado que la posición de su partido es "muy clara" en este tema y ha mostrado así "todo nuestro apoyo, reconocimiento y respeto a la labor que realizan los periodistas en esta institución" porque sin ellos "no tendría eco nuestra actividad parlamentaria".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha abogado por "respetar absolutamente" la labor de los medios de comunicación, "una labor fundamental para informar a la ciudadanía, por tanto, respeto a cada uno de los periodistas". Según ha dicho, "los representantes políticos debemos ser ejemplo de ese respeto y de esa forma de hacer política que sea acorde a lo que la ciudadanía se merece, siempre con respeto y con humildad".

Por su parte, Javier García, del PPN, ha manifestado el "respeto siempre a la labor de todos y cada uno de los periodistas que desempeñáis una labor fundamental, un labor de valor para la ciudadanía de Navarra; sois el altavoz fundamental en esta sociedad democrática que permite a los ciudadanos informarse desde las diferentes ópticas".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha mostrado su "respaldo" a "los profesionales de la prensa de nuestra Comunidad", que son "un engranaje fundamental en cualquier sistema democrático". Su labor, ha continuado, "debe ser crítica". "Ante los ataques que podéis considerar que otras formaciones políticas u otros estamentos os dirigen, mostrar nuestro respaldo cerrado y nuestra comprensión", ha dicho.