Las pernoctaciones en los hoteles de Navarra aumentan en julio un 7,7% respecto al mismo mes de 2025

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Navarra han registrado durante el mes de julio 235.310 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 7,7% en relación al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de residentes crecen un 10,5% y las de no residentes aumentan un 1,3%.

En el periodo acumulado enero-julio el número de pernoctaciones hoteleras disminuye un 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

El número de personas viajeras alojadas en julio aumenta un 9,6%, para situarse en 116.903, y la estancia media se sitúa en 2 días, un 1,7% menos que la registrada el mismo mes del año anterior. En los siete primeros meses de 2026 el número de personas viajeras aumenta un 2,7%.

Los turistas residentes en España representan el 67,5% del conjunto de visitantes de Navarra y efectúan el 71,6% de las pernoctaciones. El turismo interno navarro suma el 8,6% de los viajeros y representa el 9,8% de las pernoctaciones.

Las personas residentes en el resto de España alojadas en los establecimientos hoteleros de Navarra proceden principalmente de la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, con un 20,1%, 16,5% y 14,3%, respectivamente, sobre el total de turistas residentes.

En cuanto a las pernoctaciones, los madrileños, catalanes y vascos son también los que más estancias contabilizan con un 22,1%, 17,2% y 11,2%, respectivamente.

En julio se han ofertado en Navarra 13.079 plazas en 285 establecimientos hoteleros. El grado de ocupación por plazas es del 57,31%, 3,4 puntos porcentuales más que el mismo mes del año anterior. Para ofrecer los servicios hoteleros de la Comunidad han trabajado 1.831 personas, un 10,1% más que en julio de 2025.

La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (Average Daily Rate) ha sido en julio de 107,7 euros, cifra que desciende un 0,4% respecto al mismo mes del año anterior.

El ingreso medio diario por habitación disponible (Revenue per Available Room), concepto relacionado con la ocupación y el precio registrado en los establecimientos hoteleros, alcanza los 72,1 euros, un 3,4% más que en el mismo mes del año anterior.

En el conjunto de España, el número de pernoctaciones registradas en julio aumenta un 0,3% respecto al mismo mes del año anterior. Durante los siete primeros meses de 2026 las pernoctaciones crecen un 1,5% en comparación con el mismo periodo de 2025. Los hoteles facturan en julio 156,9 euros de media por habitación ocupada.