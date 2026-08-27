Una persona fallecida y otra herida tras un accidente vial en Unzué

Mapa que indica la ubicación de Unzué - EUROPA PRESS

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha fallecido y otro de 59 años ha resultado herido la tarde del jueves en una colisión entre un camión y un turismo en Unzué, según han informado desde SOS Navarra.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.42 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico de Noáin y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido cuando un camión y un turismo han colisionado frontalmente a la altura del punto kilométrico 20,6 de la carretera N-121, en Unzué.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del conductor del turismo, un varón de 68 años, que ha fallecido en el lugar.

El conductor del camión, un varón de 59 años, ha sido trasladado por una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con contusión torácica de carácter leve.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas y la dinámica del siniestro.

Como consecuencia del accidente, la carretera N-121 ha sido cortada en ambos sentidos desde las 18.15 horas. Patrullas de la Policía Foral se han encargado de la regulación del tráfico.