Las personas inscritas en el programa de compostaje ya pueden solicitar la reducción en la factura de los residuos

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las personas inscritas en el programa de compostaje de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ya pueden solicitar desde esta semana la reducción en la factura de los residuos. La rebaja se realizará en compensación por la disminución del coste de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos que supone la práctica del compostaje.

La reducción en la factura anual de los residuos será de 20 euros en el caso del compostaje comunitario y de 30 euros en el compostaje doméstico y en la autogestión (gestión de residuos orgánicos por medios propios en el ámbito rural), explican desde la Mancomunidad en una nota de prensa.

Para acceder a la reducción será necesario que la persona titular de la factura presente una solicitud a través del siguiente enlace de la página web de la MCP: https://www.mcp.es/residuos/reduccion-compostaje. De este modo, si cumple los requisitos exigidos, en la siguiente factura ya se descontará la parte proporcional del periodo de facturación de la cuota de residuos.

La Mancomunidad ha remitido una carta informativa a todas las personas inscritas en el programa de compostaje para que puedan hacer la solicitud y beneficiarse de esta medida.

MÁS DE 5.000 FAMILIAS EN EL PROGRAMA DE COMPOSTAJE

A finales del 2025, más de 5.000 familias se encontraban dentro del programa de compostaje gestionado por Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. De toda la participación, casi el 80% ha participado en el compostaje doméstico. El resto de las familias gestionan los residuos orgánicos mediante autogestión (con animales domésticos, gallinas principalmente), compostadores caseros o en alguno de los 75 puntos de compostaje comunitario que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene instalados en su ámbito.

Como en años anteriores, a lo largo de 2025 se siguió haciendo el seguimiento de las personas participantes en compostaje doméstico y autogestión, realizándose 462 asesoramientos telefónicos y 300 visitas domiciliarias. Las áreas de compostaje comunitario fueron visitadas regularmente por parte de personal técnico de la MCP para supervisar el proceso de compostaje.

Se estima que el pasado año fueron gestionadas mediante estos sistemas sin recogida (Km 0 de los biorresiduos), en torno a 1.500 toneladas de residuo orgánico domiciliario, a las que se sumaron más de 2.500 toneladas de restos de poda. Dentro de estas toneladas de poda se incluyen las empleadas en compostaje doméstico, comunitario y autogestión y las gestionadas en los 76 puntos de acopio y triturado de restos de poda distribuidos por el ámbito rural de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.