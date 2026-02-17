El pianista Grigory Sokolov ofrece el sábado un recital en la sexta cita de la Temporada 25-26 de Fundación Baluarte

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grigory Sokolov, considerado uno de los grandes intérpretes vivos del piano, ofrecerá un recital de piano con obras de Beethoven y Schubert en la sexta cita de la Temporada 25-26 de Fundación Baluarte. El concierto tendrá lugar el sábado 21 de febrero a las 19.30 horas en la sala principal del auditorio Baluarte en Pamplona.

El programa se abrirá con la Sonata n.º 4, op. 7 de Ludwig van Beethoven, seguida de las Seis bagatelas, op. 126, también del compositor alemán. En la segunda parte, Grigory Sokolov interpretará la Sonata para piano en Si bemol mayor, D. 960 de Franz Schubert, una de las obras más emblemáticas y profundas de la última etapa creativa del compositor.

Grigory Sokolov, nacido en Leningrado en 1950, comenzó a tocar el piano a los cinco años y con 16 obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional Tchaikovsky de Moscú, convirtiéndose en el pianista más joven en lograr este reconocimiento.

A lo largo de su carrera, Sokolov ha desarrollado un repertorio pianístico muy amplio, que abarca desde la música antigua hasta obras del siglo XX, con especial atención a compositores como Bach, Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms o Scriabin. Tras una primera etapa marcada por giras internacionales y colaboraciones con grandes orquestas, el pianista decidió centrar su actividad en el recital en solitario.

En la actualidad, Grigory Sokolov ofrece alrededor de 70 conciertos por temporada en los principales auditorios europeos y publica únicamente grabaciones en directo, reflejo de su concepción de la música como una experiencia única e irrepetible del concierto en vivo.

Las entradas para el recital en el auditorio Baluarte tienen un precio de 35 euros para el público general. Los menores de 30 años pueden adquirir localidades por 28 euros durante todo el periodo de venta y por 11 euros los tres últimos días antes del concierto, presentando Carné Joven en la taquilla. Las entradas están disponibles en la oficina y web de Fundación Baluarte, en la taquilla y web del auditorio Baluarte y en el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea.