El PIB de Navarra crece un 2,1% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) en Navarra ha registrado un crecimiento del 2,1% en el tercer trimestre de 2025 en relación al mismo trimestre del año 2024, tras el 2,3% del trimestre anterior.

Es una estimación que ratifica la obtenida en el Avance de la Contabilidad Trimestral de Navarra realizada por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat). En este mismo periodo, España registra un crecimiento del 2,8% y la UE-27 del 1,6%.

Desde el punto de vista de la oferta, en el tercer trimestre del año los servicios de mercado mantienen el crecimiento más destacado del periodo (3,4%), siendo los servicios ligados al transporte y almacenamiento y la hostelería las ramas que reflejan el mayor dinamismo.

La actividad industrial (0,1%) y los servicios de no mercado (0,4%) moderan el crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que las ramas constructoras (2,6%) y agrícolas (1,7%) muestran una actividad más expansiva en este trimestre.

En cuanto a la demanda, destaca el crecimiento del gasto en consumo de los hogares e ISFLSH o consumo privado que se mantiene en el 3,4%, mientras que las Administraciones públicas, o consumo público, moderan el ritmo de avance al 0,9%, en términos interanuales. Por su parte, la inversión o formación bruta de capital crece ligeramente respecto al trimestre anterior.

Las exportaciones descienden el 1,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, al tiempo que las importaciones registran una caída del 2%. La demanda externa, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, mantiene una aportación positiva al PIB.

El Producto Interior Bruto, a precios corrientes, registra un crecimiento del 5%, una décima más que el trimestre anterior. Por la vía de la renta, la remuneración de asalariados registra un crecimiento (5%), una décima superior al estimado en el excedente bruto de explotación, formado por la remuneración de las personas autónomas y los beneficios empresariales.

En el tercer trimestre de 2025 el empleo refleja un crecimiento del 1,4%, cinco décimas menos que la tasa estimada en los puestos de trabajo asalariados.