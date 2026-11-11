Piquetes informativos en los polígonos industriales en las primeras horas de la huelga general en Navarra

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos se han movilizado a primera hora de este miércoles para llevar a cabo piquetes informativos en distintos polígonos industriales en el inicio de la huelga general en Navarra por el derecho a la vivienda.

Así, por ejemplo, UGT y CCOO se han organizado para estar en las primeras horas de la jornada para impulsar la huelga en los polígonos de Arazuri, Agustinos y Landaben, en la Comarca de Pamplona.

"Estamos en Bidean, realizando un piquete informativo. Desde primera hora, los piquetes informativos recorren Navarra para informar, movilizar y defender nuestros derechos", ha señalado UGT en un mensaje en la red social X. "Hoy no es un día cualquiera, es un día para alzar la voz y defender nuestros derechos", ha añadido.

En la misma red social, CCOO de Navarra se hace eco de un comunicado de la organización sindical en el ámbito nacional en el que destaca el "amplio seguimiento" de la huelga en los primeros turnos.

Por su parte, ELA y LAB han acudido a la puerta de Volkswagen Navarra, en el polígono de Landaben. En este punto, LAB se ha quejado de que "la Policía Nacional ha intentado obstaculizar la labor del piquete".

A lo largo de la jornada, los sindicatos han convocado distintas movilizaciones tanto en Pamplona como en otros puntos de Navarra, que se desarrollan desde primera hora de la mañana y se prolongarán hasta la tarde.

Entre otras, UGT y CCOO han llamado a una manifestación que partirá desde la avenida de Zaragoza -ante la sede de ambos sindicatos-, en Pamplona, a las 17.30 horas. Por su parte, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, Sindicato Socialista de Vivienda y Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria han programado conjuntamente una manifestación a las 12.30 horas desde la Plaza del Castillo.