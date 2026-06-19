La piscina recreativa de Larrabide abrirá este sábado

La piscina recreativa de Larrabide abrirá este verano tras validarse una solución técnica
La piscina recreativa de Larrabide abrirá este verano tras validarse una solución técnica - GOBIERNO DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 19 junio 2026 16:14
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PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La piscina recreativa de Larrabide de Pamplona abrirá este sábado, tras la finalización de las obras para aplicar la solución técnica impulsada por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) y validada por Salud Pública.

"El INDAF y Salud Pública han estado permanentemente en contacto para estudiar distintas alternativas y encontrar una solución viable, además de la interlocución mantenida con la empresa que gestiona la instalación y representantes de la plataforma de personas usuarias", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Desde el 6 de junio, los usuarios de Larrabide han podido acudir con el abono anual o de verano al Centro Recreativo de Guelbenzu.

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