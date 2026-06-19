La piscina recreativa de Larrabide abrirá este sábado

La piscina recreativa de Larrabide abrirá este verano tras validarse una solución técnica - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La piscina recreativa de Larrabide de Pamplona abrirá este sábado, tras la finalización de las obras para aplicar la solución técnica impulsada por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) y validada por Salud Pública.

"El INDAF y Salud Pública han estado permanentemente en contacto para estudiar distintas alternativas y encontrar una solución viable, además de la interlocución mantenida con la empresa que gestiona la instalación y representantes de la plataforma de personas usuarias", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Desde el 6 de junio, los usuarios de Larrabide han podido acudir con el abono anual o de verano al Centro Recreativo de Guelbenzu.