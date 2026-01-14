La plantilla de Benito Menni de Elizondo amplía la huelga un mes ante el "bloqueo" en la negociación

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha afirmado que la plantilla de Benito Menni de Elizondo ha decidido prolongar un mes la huelga convocada, que tendrá lugar del 15 de enero al 15 de febrero, alcanzando así un total de 143 días de paro.

El personal, según han indicado desde el sindicato, critica que la empresa Fundación Hermanas Hospitalarias "mantiene un bloqueo total de la negociación y pretende imponer un acuerdo sin modificar su propuesta inicial".

"La empresa intentó imponer a la plantilla un acuerdo para asegurar su financiación sin modificar su propuesta inicial de convenio y, tras 112 días de huelga, convocó una reunión extraordinaria en diciembre en la que advirtió de que si no se firmaba lo planteado podría perderse el aumento de financiación del Gobierno de Navarra, y que esa situación se trasladaría en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores", han apuntado desde ELA.

A su juicio, el acuerdo planteado "consolidaría salarios precarios, calendarios de trabajo continuado y ratios mínimas de personal durante todo el año". Además, desde la plantilla acusan a la empresa de "enriquecerse con dinero público mientras deteriora las condiciones laborales y la calidad del servicio".

Desde ELA han destacado también "la responsabilidad del Gobierno de Navarra, que, pese a conocer la situación del centro, no está adoptando medidas para garantizar un servicio de calidad".

"Ante este escenario, la plantilla reafirma que la empresa debe negociar la financiación con la Administración y que el personal continuará con la huelga y las movilizaciones hasta lograr condiciones laborales dignas y poner fin a la precariedad", han remarcado desde el sindicato.