La plantilla de Policía Municipal de Pamplona incorpora trece nuevos agentes - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 agentes nuevos se han sumado este lunes a la plantilla de Policía Municipal de Pamplona, tras el acto de nombramiento y toma de posesión celebrado en el Palacio de Condestable.

Se trata de doce hombres y una mujer, que han superado el proceso selectivo convocado en marzo de 2025 y la formación posterior de 1.700 horas durante nueves meses en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra.

La Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, y el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso, junto con el jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Antonio Sánchez, han participado en el acto que supone la incorporación de todos ellos como nuevos agentes.

También han estado presentes el director del Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Juanma Gil; la directora de la Escuela de Seguridad y Emergencias, Ana Sánchez; y los tutores de los nuevos agentes durante el curso, Alberto Rodrigo y José Marzo.

De esta manera, la plantilla de Policía Municipal alcanzará los 412 agentes, de los que cerca del 19% son mujeres. De los 13 nuevos agentes, dos de ellos han accedido a la plaza a través de promoción interna, al provenir de policías locales de otros municipios.

Durante el acto, se ha procedido a la entrega del carné profesional y la placa identificativa a cada uno de ellos. A su vez, los agentes han jurado o prometido su cargo y el cumplimiento de sus obligaciones como policía municipal sobre la Constitución.

La ceremonia, a la que han acudido los comisarios Francisco Ataun, Manuel Iribarren y José Rey, así como familiares de los nuevos agentes, ha estado amenizada por el Cuarteto Zura Quartet, que ha interpretado dos composiciones de música clásicas, la Cantata 147, de J.S. Bach y Trumpet Voluntary, de Jeremiah Clarke, y la composición Aitormena del grupo Hertzainak.

El acto ha concluido con el lanzamiento al aire de gorras de las nuevas incorporaciones y con una foto de familia de la nueva promoción, junto a la Corporación municipal y a los mandos de la Policía Municipal de Pamplona.