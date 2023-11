La plataforma contra el parking de la calle Sangüesa recurre la consulta al ver "invasión de competencias"

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma contra el parking de la calle Sangüesa ha recurrido ante el Ayuntamiento de Pamplona la consulta sobre esta obra impulsada por el propio Consistorio al considerar que existe una posible "invasión de competencias" por incluir cuestiones sobre la reurbanización de la plaza de la Cruz. Preguntar sobre este proyecto de reurbanización, a su entender, no es competencia del gobierno municipal sino del pleno.

Han rechazado, además, esta consulta al considerar que su cuestionario es "tendencioso" e incluye opciones "contradictorias, redundantes e, incluso, capciosas". Todo ello con el objetivo de "captar votos" para "avalar el reinicio" de las obras del parking.

Así lo han afirmado en rueda de prensa los representantes de la plataforma, Merche Zufía e Ignacio Bidegáin, quienes han asegurado que están a favor de un "proceso participativo" sobre el parking, pero han considerado que, antes de la consulta, debe hacerse un estudio de las necesidades de aparcamiento en la zona. De la misma manera, han criticado que "no se ha escuchado ni se ha intentado hablar con el vecindario del barrio, no se ha hablado con el comercio, no se ha hablado con los usuarios de la plaza".

Así, la han considerado una "consulta vacía" que, además, "puede bordear la legalidad" debido una posible "invasión de competencias". Según han explicado, el Consistorio dispone de diez días para contestar al recurso -que se presentó este miércoles- y, en función de si hay respuesta o no, se estudiarían "las acciones pertinentes".

Por otro lado, la plataforma ha realizado un estudio sobre los aparcamientos subterráneos cercanos a la plaza de la Cruz que ha revelado, indican, que "la capacidad ociosa" de estos parkings "supera en promedio las 700 plazas", mientras que el proyecto de la calle Sangüesa plantea 346 plazas. Por ello, han demandado al Consistorio que "hagan un seguimiento exhaustivo del uso y de la capacidad constructiva actual de plazas en aparcamientos subterráneos no vaya a ser que con lo que hay podamos dar cabida a la eventual demanda de plazas que haya en esta zona".

Los representantes de la plataforma se han mostrado muy críticos con el propio cuestionario realizado por el Ayuntamiento al incluir "dos asuntos que deberían ser completamente independientes" como son el parking y la reurbanización de la plaza. Han afirmado que hay "un desequilibrio enorme entre respuestas que tienden a ser de cariz positiva, es decir, de dar un 'sí', bien sea condicionado o bien sea taxativo a la urbanización y, posteriormente, a la construcción de un parking". Sin embargo, "las respuestas posibles para dar un 'no' no llegan ni al 20%". "Hay un sesgo tremendo y un desequilibrio inaceptable", han censurado.

Por otro lado, han criticado el "enrevesadísimo y un poco tendencioso cuestionario", incluyendo "opciones contradictorias, redundantes e, incluso, capciosas". Asimismo, han rechazado la "arbitrariedad" en la "zonificación de la respuesta", al crearse una "zona de influencia" y luego "el resto del Ensanche" sin concretar "qué valoración van a dar a cada uno de los votos". "Eso ya es invalidante de la propia consulta. Si no sabemos qué valor va a tener mi voto, ¿cómo voy a votar?", ha remarcado Merche Zufía.

También se produce, han considerado, una "discriminación entre los participantes" ya que "no se les consulta" a los usuarios de la plaza, todo el Instituto Plaza de la Cruz "tiene un voto" y "se da voz a los propietarios de las viviendas" pero sin concretar si es un voto por propietario o por cada vivienda de la que disponga. "No se sabe ni qué censo van a valorar ni nada", han añadido.