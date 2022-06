La Plataforma 0-3 desconvoca la huelga aunque mantiene su rechazo a la propuesta de Educación

PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 0-3 de Navarra ha decidido desconvocar este jueves la huelga que mantenía en las escuelas infantiles desde el pasado 2 de junio, pese a que reitera su rechazo a la última propuesta del departamento de Educación.

"A la precariedad laboral de nuestro colectivo se le han sumado los dos meses de huelga y hay muchas trabajadoras que ya no podemos sobrevivir. No hemos alcanzado nuestros objetivos, por ahora, pero la unión que hemos conseguido como colectivo es indiscutible", ha afirmado la plataforma.

El colectivo de trabajadoras ha señalado, no obstante, "no vamos a parar hasta que no haya una verdadera voluntad política para solucionar este conflicto". "Las trabajadoras las escuelas infantiles públicas de Navarra, llevamos 60 días de huelga indefinida, 60 días luchando por la dignidad del ciclo educativo 0-3, 60 días en los que han sido incapaces de entender lo que reclamamos ni de acercarse a una solución aceptable", ha afirmado la plataforma en una rueda de prensa, rechazando la última propuesta del Gobierno.

El colectivo de trabajadores ha señalado que en estos 60 días ha quedado "patente que no existe voluntad política para dar solución a la precariedad laboral de las trabajadoras ni a las condiciones de vida de las criaturas en la escuela con unos mínimos de dignidad". "Han sido 60 días en los que hemos entendido que ésta, la nuestra, va a ser una lucha larga", ha indicado.

La plataforma ha asegurado que "hoy somos una sola voz por los derechos de la infancia y del colectivo y además, hemos conseguido el respaldo de gran parte de la sociedad navarra, para exigir un primer ciclo de educación infantil digno". "Nos hemos atrevido a salir a la calle, a ponernos voz, a no sentir vergüenza de lo que reclamamos, a denunciar esta injusticia. Se nos debe mucho más de lo que reclamamos. Nos queda claro que solo nosotras abogamos y trabajamos por un 0-3 digno. Europa nos da la razón, pero este Gobierno nos quiere comprar con migajas. Nuestra dignidad no está en venta, no se regatea, sino que se da o no se da", ha añadido.

La plataforma ha trasladado su "decepción con la clase política, que ha demostrado que no está a la altura de la sociedad navarra a la que representan". "Eluden responsabilidades en lugar de tomar decisiones para mejorar la sociedad y garantizar el bien común además de mostrar un verdadero compromiso y voluntad de dignificar las escuelas infantiles públicas, a sus trabajadoras y a las futuras generaciones de Navarras y Navarros. No hemos pedido salvadores, héroes ni heroínas. Necesitamos una clase política que muestre un compromiso real con el primer ciclo de educación infantil público de Navarra, dotándolo de los recursos necesarios. No hemos aceptado la precariedad que nos ha ofrecido el Gobierno y hemos preservado nuestra dignidad. No estamos en venta", ha afirmado.

Así, ha señalado que, "o se da una solución integral a nuestro ciclo, o volveremos más fuertes". "Allá donde miren, se encontrarán con un pañuelo amarillo que les recordará que seguimos luchando y que no vamos a parar hasta que no haya una verdadera voluntad política para solucionar este conflicto", ha asegurado la plataforma.