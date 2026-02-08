La Plataforma Navarra Religión en la Escuela tilda de "nuevo caso laboral" la proposición de ley de PSN y Contigo

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Navarra Religión en la Escuela ha criticado este domingo "un nuevo acoso laboral al profesorado de religión en Navarra, en esta ocasión, a manos del PSN y de Contigo-Zurekin" y que extienden al resto de formaciones políticas y sindicales que "apoyan" la propuesta de ley de derogar la ley foral 15/2022, de 17 de mayo, por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra.

En un comunicado, la Plataforma ha indicado que "llueve sobre mojado, ya que a lo largo de los últimos años, el profesorado de religión ha estado en la picota por parte de determinados sectores políticos y sindicales que, ignorando la condición de docentes de la escuela pública, han hecho todo lo posible para que desaparezcan de la misma, cuestionando su profesionalidad, insinuando privilegios inexistentes, reduciendo a capricho la carga horaria de la asignatura, y todo ello, no tanto por razones de carácter pedagógico sino únicamente por razones ideológicas".

Según ha añadido, "no hay colectivo docente en el ámbito de la educación pública más vapuleado y cuestionado que el profesorado de religión". "Es un acoso laboral de libro", ha expuesto.

Ha indicado la Plataforma que "de salir adelante la proposición antes citada, una gran parte del profesorado de religión se verá seriamente afectado en su jornada laboral o incluso será despedido". "Sorprende que no se caiga en la cuenta de que hay en juego vidas laborales cercanas a la jubilación, años de servicio en la escuela pública, pérdida de puestos de trabajo en su mayoría de carácter femenino, y todo ello, por intereses nada educativos", ha manifestado.

Ha defendido que "este profesorado ha dado respuesta durante muchos años a la demanda social por cursar la asignatura de religión y que la propia Administración les ha buscado para responder a esa demanda". "Por lo visto, estamos ante un profesorado de usar y tirar", ha censurado, para confiar en que "esta proposición no salga adelante y que de una vez por todas, se respete a este colectivo docente al que apoyamos, y que lo único que ha hecho durante muchos años ha sido poner su grano de arena por una escuela pública abierta a la sociedad, inclusiva y de calidad".