El plazo de presentación de solicitudes a las escuelas infantiles del Gobierno de Navarra se adelanta al 23 de febrero

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adelantado el plazo para la presentación de solicitudes de admisión de niños en centros del primer ciclo de Educación Infantil en las escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos de Navarra para el próximo curso 2026-2027, que este año será del 23 de febrero al 6 de marzo, ambos inclusive.

Se abre así el primer proceso de admisión en el sistema educativo navarro para el curso 2026-2027, en el que las solicitudes de participación en el proceso ordinario de admisión se tramitarán de forma telemática a través de Educa Portal, bien formalizadas directamente por la familia, bien personándose ésta en el local determinado por la entidad titular del centro correspondiente al objeto de demandar colaboración para su tramitación.

A la oferta del curso actual se incorporará la nueva oferta derivada de la creación de nuevas escuelas infantiles. En este sentido, está prevista la creación de nuevas escuelas infantiles para el curso 26-27 en las localidades de Aibar / Oibar, Monteagudo, Sesma, Villatuerta y Zizur Mayor / Zizur Nagusia.

Otras escuelas tienen previsto ampliar su oferta con el incremento de unidades autorizadas. Se trata de las escuelas de Ablitas, Cabanillas, Carcastillo, Larraga, Lodosa y Tudela.

El próximo curso se mantiene la oferta de aulas de 2 años en los colegios públicos La Balsa (Arróniz), San Donato (Etxarri-Aranatz) y Doña Mayor e Iturrama (Pamplona) y la oferta completa de primer ciclo 0-3 en el colegio Hilarión Eslava de Burlada contemplada en el pilotaje del que es el primer centro educativo 0-12 de Navarra.

Entre las principales novedades del proceso de admisión destaca el hecho de que, además de que podrán solicitar plaza los progenitores o los representantes legales de niños nacidos en 2024 y 2025 y los nacidos en el 2026, en el momento de la presentación de la solicitudes también se podrá solicitar plaza para niños no nacidos en el momento de la presentación de la solicitud, cuya fecha prevista de nacimiento será en el primer semestre del año 2026, presentando documentación que lo justifique (informe médico).

La continuidad en el proceso de admisión estará condicionada a que el nacimiento se produzca hasta el 11 de mayo, inclusive, y a la presentación del certificado de nacimiento correspondiente antes de las 23.59 horas del día 12 de mayo de 2026.

El calendario del procedimiento de admisión de este primer ciclo de Educación Infantil 2026-2027 establece que la publicación de las listas provisionales será el día 5 de mayo.